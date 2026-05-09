Meiendorf legt vor und erhöht den Druck auf Wentorf Der Meiendorfer SV hält den Druck im Titelrennen der Bezirksliga Hamburg Ost hoch: Gegen TuS Aumühle-Wohltorf gelingt ein klares 6:0, während SC Wentorf erst am Sonntag nachziehen kann. von red · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser

Meiendorfer SV gab den Ton an. – Foto: Oliver Utesch

Der Meiendorfer SV hat im Titelrennen der Bezirksliga Hamburg Ost vorgelegt und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Am drittletzten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcell Voß klar mit 6:0 gegen TuS Aumühle-Wohltorf durch und steht nun bei 63 Punkten. Der bisherige Spitzenreiter SC Wentorf hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und kann am Sonntag beim SC Schwarzenbek wieder vorbeiziehen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Meiendorf setzt früh die Richtung Für Voß war der Auftritt seiner Mannschaft von Beginn an eindeutig: „Von Beginn an war klar, wer der Taktgeber des Spiels in der Flens-Arena sein sollte.“ Der MSV übernahm die Kontrolle und belohnte sich früh. Beim 1:0 hatte Tom Busacker den richtigen Riecher, fing einen missglückten Querpass in der Aumühler Innenverteidigung ab und schob freistehend vor dem Tor ein. Kurz darauf erhöhte Yannick Hess nach einer Kombination über die rechte Seite mit Rafael Teixeira Pereira. Der aufgerückte Kapitän zeigte laut Voß insgesamt eine starke Partie. Schon vor der Pause hätte Meiendorf deutlicher führen können. Voß verwies auf weitere Großchancen durch Busacker, Ismaila Ceesay, Leon Baulecke und Sebastian Wien, die teilweise leichtfertig vergeben wurden. Am klaren Verlauf der Partie änderte das jedoch nichts.

MSV macht nach der Pause weiter Auch nach dem Seitenwechsel blieb Meiendorf konsequent. Chidebraiy Nnate Peters eröffnete den zweiten Durchgang mit dem 3:0 nach Vorlage von Baulecke. Anschließend setzte Ceesay ein Ausrufezeichen: Nach einem starken Tiefenlauf und feinem Zuspiel von Okan Özer Subay umkurvte er den gegnerischen Torhüter sowie zwei weitere Verteidiger und schob ins leere Tor ein. Damit war die Partie endgültig entschieden, doch der MSV ließ nicht nach. Wien traf zum 5:0, Baulecke machte schließlich das halbe Dutzend voll. Die Vorlagen kamen dabei von Baulecke und Justin Pinkawa, der erneut viel Aktivität ins Spiel brachte.