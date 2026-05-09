Meiendorf legt vor und erhöht den Druck auf Wentorf

Der Meiendorfer SV hat im Titelrennen der Bezirksliga Hamburg Ost vorgelegt und zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Am drittletzten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcell Voß klar mit 6:0 gegen TuS Aumühle-Wohltorf durch und steht nun bei 63 Punkten. Der bisherige Spitzenreiter SC Wentorf hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und kann am Sonntag beim SC Schwarzenbek wieder vorbeiziehen.
Für Voß war der Auftritt seiner Mannschaft von Beginn an eindeutig: „Von Beginn an war klar, wer der Taktgeber des Spiels in der Flens-Arena sein sollte.“ Der MSV übernahm die Kontrolle und belohnte sich früh.
Beim 1:0 hatte Tom Busacker den richtigen Riecher, fing einen missglückten Querpass in der Aumühler Innenverteidigung ab und schob freistehend vor dem Tor ein. Kurz darauf erhöhte Yannick Hess nach einer Kombination über die rechte Seite mit Rafael Teixeira Pereira. Der aufgerückte Kapitän zeigte laut Voß insgesamt eine starke Partie. Schon vor der Pause hätte Meiendorf deutlicher führen können. Voß verwies auf weitere Großchancen durch Busacker, Ismaila Ceesay, Leon Baulecke und Sebastian Wien, die teilweise leichtfertig vergeben wurden. Am klaren Verlauf der Partie änderte das jedoch nichts.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Meiendorf konsequent. Chidebraiy Nnate Peters eröffnete den zweiten Durchgang mit dem 3:0 nach Vorlage von Baulecke. Anschließend setzte Ceesay ein Ausrufezeichen: Nach einem starken Tiefenlauf und feinem Zuspiel von Okan Özer Subay umkurvte er den gegnerischen Torhüter sowie zwei weitere Verteidiger und schob ins leere Tor ein.
Damit war die Partie endgültig entschieden, doch der MSV ließ nicht nach. Wien traf zum 5:0, Baulecke machte schließlich das halbe Dutzend voll. Die Vorlagen kamen dabei von Baulecke und Justin Pinkawa, der erneut viel Aktivität ins Spiel brachte.
Voß sprach anschließend von einem auch in der Höhe verdienten Erfolg. Gegen eine „sympathische Mannschaft aus Aumühle“ habe seine Mannschaft konzentriert gespielt und dem Gegner keine wirkliche Torchance zugelassen.
Für Meiendorf war es damit nicht nur ein klarer Sieg, sondern auch ein wichtiges Signal im Fernduell um die Meisterschaft. Der MSV hat seine Aufgabe erfüllt, das Torverhältnis weiter verbessert und den Druck auf Wentorf erhöht. Nun liegt der Ball beim Konkurrenten, der am Sonntag in Schwarzenbek gefordert ist.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: