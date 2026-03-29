 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Meiderich 06/95 wie entfesselt, Rheinland schwächelt, SuS 21 stark

Bezirksliga, Gruppe 5: Der Duisburger SV 1900 kann sich an der Tabellenspitze absetzen. SuS 21 Oberhausen und die Spvgg Meiderich 06/95 blasen zur Aufholjagd.

von Marcel Eichholz · Heute, 17:43 Uhr · 0 Leser
Meiderich 06/95 macht einen Schritt in Richtung Klassenerhalt.
Meiderich 06/95 macht einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. – Foto: M.A. Roman

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit vier Toren hat Kadir Yildirim den Duisburger SV 1900 quasi im Alleingang zum Sieg geschossen. Die Duisburger verteidigten Tabellenplatz eins in der Bezirksliga, Gruppe 5, da die Konkurrenten ihre Hausaufgaben nicht erledigen konnten. Im Tabellenkeller haben SuS 21 Oberhausen und die Spvgg Meiderich 06/95 wichtige wie auch furiose Erfolge gefeiert.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Duisburger FV geht die Puste aus

Gestern, 18:00 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
3
2
Abpfiff

Den nächsten Rückschlag gab es für den Duisburger FV 08 am Samstagabend im Spitzenspiel beim Mülheimer SV 07. Die 08er unterlagen mit 2:3, womit die Rückeroberung der Tabellenführung misslang. Dabei begann der Abend eigentlich nach Plan. Filip Dimeski traf schon nach fünf Minuten zum 1:0 für die Gäste, nachdem die Hausherren im Spielaufbau den Ball verloren hatten. In der Folge hatten die Duisburger das Spiel im Griff, verpassten es aber, die Führung auszubauen. Mit zwei gut ausgespielten Kontern drehte 07 dann Mitte des ersten Durchgangs die Partie. Beide Male traf Pascal Roenz nach Vorarbeit von Lennard Kaiser (19./28.). Mit dem 3:1 von Asim Bedirhan Simsek war die Vorentscheidung noch vor der Pause gefallen (36.). Im weiteren Verlauf überragte Mülheims Schlussmann Attila Yildiz, der zahlreiche Großchancen der 08er entschärfte. Noch einmal verkürzen konnten sie nach einem weiten Einwurf in den Strafraum, den Yasar Emin Uzun über die Linie drückte. Mehr war nicht zu holen.

Das sind die Spiele am Sonntag

Was ist nur mit der Spvgg Meiderich 06/95 los? Nach einer absolut verkorksten Hinrunde dreht die Mannschaft von Oliver Petzold auf. Gegen den SC 1920 Oberhausen feierte das Team bereits den dritten Sieg in Folge und ist damit wieder bis auf zwei Punkte am rettenden Ufer. Nachdem es zunächst hin und her ging, beide Seiten jeweils einen Treffer erzielen konnten, legten die Meidericher los. bis zur 47 Minute legten sie vier Treffer nach und zogen auf 5:1 davon. Der Spielclub konnte zwar noch einmal verkürzen, doch Daniel Kirstein machte kurz vor dem Schlusspfiff den Deckel endgültig drauf (85.). Das 3:6 aus Oberhausener Sicht war am Ende kaum mehr als ein wenig Ergebniskorrektur.

An der Tabellenspitze ist es dem Duisburger SV 1900 gelungen, sich ein wenig von der Konkurrenz abzusetzen. Kadir Yildirim netzte beim 4:1 gegen die GSG Duisburg vierfach, ein vergebener Strafstoß dürfte ihn nur bedingt ärgern. Da Rheinland Hamborn bei SuS 09 Dinslaken nicht über ein 1:1 hinauskam, konnte der DSV seinen Vorsprung auf drei Zähler ausbauen. Der SV Genc Osman auf Rang vier bleibt am Spitzentrio dran, machte es beim 5:4-Auswärtssieg beim FC Neukirchen-Vluyn aber unnötig spannend.

Auch SuS 21 Oberhausen hat am Tag nach der Verpflichtung von Raphael Steinmetz als Spielertrainer und Sportlicher Leiter auf dem Platz überzeugen können. Sechs Tore erzielten die Schleuse-Kicker gegen den TuS Asterlagen und sammelten dadurch drei enorm wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Kevin Skoda und Muhammet Emin Canim trafen jeweils doppelt.

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Großenbaumer SG Duisburg-Süd
Großenbaumer SG Duisburg-SüdGSG Duisburg
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg. Meiderich 06/95
SpVgg. Meiderich 06/95SpVgg. 06/95
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
6
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
6
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
4
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
1
1
Abpfiff

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Mi., 01.04.26 19:45 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - GSG Duisburg
So., 12.04.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger FV 08
So., 12.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Rheinland Hamborn
So., 12.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg

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