Meiderich 06/95 wie entfesselt, Rheinland schwächelt, SuS 21 stark

Meiderich 06/95 macht einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. – Foto: M.A. Roman

Mit vier Toren hat Kadir Yildirim den Duisburger SV 1900 quasi im Alleingang zum Sieg geschossen. Die Duisburger verteidigten Tabellenplatz eins in der Bezirksliga, Gruppe 5, da die Konkurrenten ihre Hausaufgaben nicht erledigen konnten. Im Tabellenkeller haben SuS 21 Oberhausen und die Spvgg Meiderich 06/95 wichtige wie auch furiose Erfolge gefeiert.

Den nächsten Rückschlag gab es für den Duisburger FV 08 am Samstagabend im Spitzenspiel beim Mülheimer SV 07. Die 08er unterlagen mit 2:3, womit die Rückeroberung der Tabellenführung misslang. Dabei begann der Abend eigentlich nach Plan. Filip Dimeski traf schon nach fünf Minuten zum 1:0 für die Gäste, nachdem die Hausherren im Spielaufbau den Ball verloren hatten. In der Folge hatten die Duisburger das Spiel im Griff, verpassten es aber, die Führung auszubauen. Mit zwei gut ausgespielten Kontern drehte 07 dann Mitte des ersten Durchgangs die Partie. Beide Male traf Pascal Roenz nach Vorarbeit von Lennard Kaiser (19./28.). Mit dem 3:1 von Asim Bedirhan Simsek war die Vorentscheidung noch vor der Pause gefallen (36.). Im weiteren Verlauf überragte Mülheims Schlussmann Attila Yildiz, der zahlreiche Großchancen der 08er entschärfte. Noch einmal verkürzen konnten sie nach einem weiten Einwurf in den Strafraum, den Yasar Emin Uzun über die Linie drückte. Mehr war nicht zu holen.

Das sind die Spiele am Sonntag

Was ist nur mit der Spvgg Meiderich 06/95 los? Nach einer absolut verkorksten Hinrunde dreht die Mannschaft von Oliver Petzold auf. Gegen den SC 1920 Oberhausen feierte das Team bereits den dritten Sieg in Folge und ist damit wieder bis auf zwei Punkte am rettenden Ufer. Nachdem es zunächst hin und her ging, beide Seiten jeweils einen Treffer erzielen konnten, legten die Meidericher los. bis zur 47 Minute legten sie vier Treffer nach und zogen auf 5:1 davon. Der Spielclub konnte zwar noch einmal verkürzen, doch Daniel Kirstein machte kurz vor dem Schlusspfiff den Deckel endgültig drauf (85.). Das 3:6 aus Oberhausener Sicht war am Ende kaum mehr als ein wenig Ergebniskorrektur.

An der Tabellenspitze ist es dem Duisburger SV 1900 gelungen, sich ein wenig von der Konkurrenz abzusetzen. Kadir Yildirim netzte beim 4:1 gegen die GSG Duisburg vierfach, ein vergebener Strafstoß dürfte ihn nur bedingt ärgern. Da Rheinland Hamborn bei SuS 09 Dinslaken nicht über ein 1:1 hinauskam, konnte der DSV seinen Vorsprung auf drei Zähler ausbauen. Der SV Genc Osman auf Rang vier bleibt am Spitzentrio dran, machte es beim 5:4-Auswärtssieg beim FC Neukirchen-Vluyn aber unnötig spannend.