Allgemeines
Meiderich 06/95 steht vor einem richtungsweisenden Duell.
Meiderich 06/95 steht vor einem richtungsweisenden Duell. – Foto: M.A. Roman

Meiderich 06/95 unter Druck, VfL Repelen will sich oben festsetzen

Vielleicht schon richtungsweisend ist das Kellerduell zwischen Meiderich 06/95 und dem 1. FC Styrum am Freitagabend. Diese Spiele gibt es außerdem in der Bezirksliga, Gruppe 5.

Mit einem echten Kellerduell startet die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den 7. Spieltag. Schlusslicht Spvgg Meiderich 06/95 empfängt den 1. FC Styrum. Ganz anders ist die Ausgangslage zwischen dem VfL Repelen und der GSG Duisburg. Während Repelen sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe etablieren könnte, geht für die GSG der Blick immer mehr nach unten. Ein Duell auf Augenhöhe deutet sich am Samstagabend zwischen SuS Dinslaken 09 und dem SV Genc Osman an. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 7

Morgen, 19:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
20:00

Sa., 27.09.2025, 18:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
18:00live

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30live

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Sa., 04.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 05.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 05.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Viktoria Buchholz
So., 05.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer SV 07
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 05.10.25 16:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg
So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg

