Meiderich 06/95 unter Druck, VfL Repelen will sich oben festsetzen

Mit einem echten Kellerduell startet die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den 7. Spieltag. Schlusslicht Spvgg Meiderich 06/95 empfängt den 1. FC Styrum. Ganz anders ist die Ausgangslage zwischen dem VfL Repelen und der GSG Duisburg. Während Repelen sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe etablieren könnte, geht für die GSG der Blick immer mehr nach unten. Ein Duell auf Augenhöhe deutet sich am Samstagabend zwischen SuS Dinslaken 09 und dem SV Genc Osman an. Diese Spiele gibt es außerdem.