Meiderich 06/95 unter Druck, VfL Repelen will sich oben festsetzen

Mit einem echten Kellerduell startet die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den 7. Spieltag. Schlusslicht Spvgg Meiderich 06/95 empfängt den 1. FC Styrum. Ganz anders ist die Ausgangslage zwischen dem VfL Repelen und der GSG Duisburg. Während Repelen sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe etablieren könnte, geht für die GSG der Blick immer mehr nach unten. Ein Duell auf Augenhöhe deutet sich am Samstagabend zwischen SuS Dinslaken 09 und dem SV Genc Osman an. Diese Spiele gibt es außerdem.
________________
8. Spieltag
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Sa., 04.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 05.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 05.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Viktoria Buchholz
So., 05.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer SV 07
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 05.10.25 16:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg
So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg