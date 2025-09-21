Meiderich 06/95 im freien Fall, FCNV zurück an der Spitze

Mit der Begegnung zwischen Rheinland Hamborn und dem Mülheimer SV wurde der 6. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend eröffnet. Die Mülheimer setzten sich klar durch und kletterten vorübergehend auf Tabellenplatz zwei. Neuer Spitzenreiter war am Samstag der Duisburger SV 1900, der beim 1. FC Styrum siegte. Am Sonntag haben der FC Neukirchen-Vluyn und der Duisburger FV 08 ihre Aufgaben erfüllt und die Top-Positionen wieder übernommen.

Ein echtes Statement hat der Mülheimer SV bei Rheinland Hamborn gesetzt. Der MSV siegte mit 5:3, führte zwischenzeitlich schon mit 5:1. Nico Rymarczyk (23.) und Denys Kalashnik (31.) sorgten für die 2:0-Pausenführung, die Pascal Roenz (47.) sowie Asim Bedirhan Simsek (57.) nach der Pause noch weiter ausbauten. Unmittelbar darauf gelang Samet Sadiklar der Anschlusstreffer (58.), doch Kevin-Dean Krystofiak stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (65.). Damit war das Spiel entschieden, Mülheim nahm Tempo raus, kassierte in der Schlussphase aber noch zwei Gegentore. Vorübergehend kletterten die Mülheimer in der Tabelle auf Rang zwei. An die Tabellenspitze ist der Duisburger SV 1900 nach einem 3:1-Erfolg beim 1. FC Styrum gesprungen.

Auch der Sonntag hatte einiges zu bieten, besonders Tore gab es mal wieder im Überfluss. Nichts zu lachen gab es für die SpVg Meiderich 06/95 im Aufsteiger-Duell beim VfB Homberg II. Die Elf von Oliver Petzold unterlag mit 0:4 und wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Auch der SuS 21 Oberhausen verlor beim SV Genc Osman Duisburg mit 0:4, ebenfalls vier Gegentore gab es für die GSG Duisburg, die aber immerhin einen Treffer gegen den FC Neukirchen-Vluyn erzielen konnte. Der FCNV steht weiter auf Tabellenplatz eins, mit einem Zähler dahinter folgt der Duisburger FV 08, der seine Aufgabe beim TuS Asterlagen mit 3:0 souverän meisterte.