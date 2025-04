Meiderich 06/95, Eintracht Walsum und RWS stark in Elf der Woche

Spvgg Meiderich 06/95 – SC Croatia Mülheim 2:0

Spvgg Meiderich 06/95: Dominik Varlemann, Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Samid Kurtanovic, Lukas Roman (90. Fares Alfandi), Arsan Azeez Halee Halee (72. John Ebuka Meremikwu), Cüneyt Türk, Cihad Saral (44. Mark Sandfort), Julian Dzieza, Tobias Marco Freiwald (90. Sadam Zoioui), Riccardo Nitto (85. Dominic Dahmen) - Trainer: Oliver Petzold

SC Croatia Mülheim: Efe Özkan, Josip Stoicic, Samuel Baffour, Levent Cakmak, Eray Barut, Araphat Agrenya, Toni Matic, Baris Copur, Almin Pepic, Alessio Giovanni Ingrassia (40. Daniel Colic), Richmond Darko - Trainer: Daniele Autieri

Schiedsrichter: Matthias Joachim Bellinghoven - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Tobias Marco Freiwald (41.), 2:0 Dominic Dahmen (87.)

25. Spieltag Fr., 25.04.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim So., 27.04.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Spvgg Meiderich 06/95 So., 27.04.25 15:00 Uhr Viktoria Buchholz II - SG Duisburg-Süd 98/20 So., 27.04.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern So., 27.04.25 15:30 Uhr SV Heißen - SC Croatia Mülheim So., 27.04.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Rot-Weiss Mülheim 26. Spieltag Fr., 02.05.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20 So., 04.05.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Viktoria Buchholz II So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908 So., 04.05.25 15:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Heißen So., 04.05.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Fatihspor Mülheim So., 04.05.25 15:30 Uhr SV Duissern - Mülheimer SV 07 II

MTV Union Hamborn – 1. FC Hagenshof 2:0

MTV Union Hamborn: Lukas Bischoff, Henrik Reineke, Emmanuel Nwabuego (87. David Viu), Peter Steinbach (82. Anthony Amadi), Lars Gronemann, Bastian Wegner, Timo Glomb (71. Niklas Sven Lorek), Leroy Theißen (79. Dawid Martin Malcer), Tolgahan Vardar, David Gehle (90. Yannik Nawrot), Justin Bock - Trainer: Frank Brach - Trainer: Ralf Gemmer - Trainer: Michael Grünewald

1. FC Hagenshof: Smajo Smaic, Michael Kureptschikow, Kemal Kondelji, Dominik-Simon Hemmers-Berendonk, Ismet Al, Bajram Mustafovski, Aleksi Vrenozi, Erdal Uyar, Enrico Roß, Etienne Odin Holthaus, Marcel Feld - Trainer: Michael Kureptschikow - Trainer: Sebastian Hammermeister - Trainer: Michael Roß

Schiedsrichter: Jannick Malihas - Zuschauer: 92

Tore: 1:0 Justin Bock (12.), 2:0 Justin Bock (27.)

RW Selimiyespor Lohberg – TuS Mündelheim II 7:1

RW Selimiyespor Lohberg: Baris Tekin, Cem Aydin, Birol Yilmaz, Vedad Colakovic, Kubilay Aydin (65. Yakup Ince), Serkan Durmaz (73. Dinh Phong Truong), Enis Cabri, Tolga Usta, Orkan Güclü, Umut Can Yilmaz (65. Murat Dinc), Samet Caliskan (78. Onur Acabuga) - Trainer: Mustafa Güclü - Trainer: Ugur-Deniz Aydin - Trainer: Burak Aydin

TuS Mündelheim II: Marius Stolzenburg, Laurenz Alexander Deck, Anil Sarikaya, Christian Kern, Rico Schenke, Sven Holländer, Marek Fröhlich, Georgios Kiakos, Cris Sascha Hilberath, Julian Spitzer, Pierre Hansmeier - Trainer: Tim Sobisch

Schiedsrichter: Oualid Elhahaoui - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Enis Cabri (14.), 2:0 Kubilay Aydin (47.), 3:0 Enis Cabri (49.), 3:1 Julian Spitzer (61.), 4:1 Kubilay Aydin (62.), 5:1 Samet Caliskan (76.), 6:1 Orkan Güclü (82.), 7:1 Murat Dinc (87.) ___________

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

So., 27.04.25 13:00 Uhr TuS Mündelheim II - TV Jahn Hiesfeld

So., 27.04.25 13:15 Uhr SV Heißen II - DJK Lösort Meiderich

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg II - SuS Viktoria Wehofen

So., 27.04.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - 1. FC Hagenshof

So., 27.04.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - SV Hamborn 1890

So., 27.04.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SuS 09 Dinslaken II

So., 27.04.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - DJK Vierlinden

So., 27.04.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC Wacker Dinslaken



26. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof - TuS Mündelheim II

So., 04.05.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Heißen II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen - MTV Union Hamborn

So., 04.05.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Rhenania Hamborn

So., 04.05.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - RW Selimiyespor Lohberg

So., 04.05.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Hamborn 1890

So., 04.05.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Eintracht Walsum

So., 04.05.25 15:30 Uhr DJK Lösort Meiderich - SV Genc Osman Duisburg II

