Mehringer Machtdemonstration 

Miles Cornelißen hatte den SV Hetzerath überhaupt erst in dieses Entscheidungsspiel um Relegationsplatz zwei gebracht, nachdem er am Sonntag zuvor zum späten 1:0 gegen den SV Föhren getroffen hatte. Wer aber gedacht hatte, dass die Schwarz-Weißen, die am Mittwochabend vor 300 Zuschauern auf neutralem Platz in Piesport ganz in Rot aufliefen, dem SV Mehring bis zum Schluss ein enges Spiel liefern würden, sah sich spätestens nach 45 Minuten getäuscht.

Jan Niedenführ brachte Mehring bereits nach vier Minuten in Führung — nach einem Steckpass-Lupfer von Spielertrainer Simon Monzel. Dabei hatten zunächst beide Mannschaften mit dem böigen Wind zu kämpfen. Zwar bemühte sich Hetzerath um ein halbwegs geordnetes Aufbauspiel, doch viele zu unsauber gespielte Pässe und die fehlende Präzision im letzten Drittel ließen den SVM ein ums andere Mal gefährlich ins Umschaltspiel kommen. Oft war es das gleiche Muster, das die Mehringer so unberechenbar machte: Ballgewinn nach erfolgreichem Gegenpressing im Mittelfeld, Steckpass von Monzel auf Niedenführ, und ab ging die Post.

Der 1:1-Ausgleich durch einen direkt verwandelten Freistoß von Luca Schütz von der linken Strafraumgrenze fiel dagegen aus dem Nichts (42.). Doch Mehring hatte sofortige Antworten parat: War Noah Breidbach in der Szene davor noch an Yannick Tömmes im Hetzerather Tor gescheitert, so war Niedenführ einen Augenblick später zum 2:1 erfolgreich (44.). Als der in der Vorwoche 22 Jahre alt gewordene Stürmer die halbe Hetzerather Abwehr stehen gelassen und das 3:1 markiert hatte (45.+2), war bereits eine Vorentscheidung gefallen. „Sehr positiv war, dass wir nach dem Ausgleichstreffer noch vor der Halbzeit das 2:1 und 3:1 gemacht haben. Da haben die Jungs eine super Reaktion gezeigt. Nach der Pause war es ein sehr einseitiges Spiel“, konstatierte ein sehr zufriedener Mehringer Co-Trainer Manuel Hubo.

Manuel Hubo, Co-Trainer des SV Mehring:

Im zweiten Durchgang ging es genauso weiter: Niedenführ war in der 49. Minute der kompletten Hetzerather Abwehr entwischt und traf zum 4:1. Breidbach, der auf der rechten Seite als Schienenspieler agierte, legte nach einem Bilderbuchangriff über fünf Stationen nach (52.). Alexander Dietz war es, der nach einer Johannes-Diederich-Ecke im Zentrum stehend das halbe Dutzend vollmachte (70.).

Die Hetzerather Abwehrspieler dürften wahrscheinlich tief durchgeatmet haben, als Vierfach-Torschütze Niedenführ in der 71. Minute Feierabend hatte. Leandro Angelico, einer aus der ganz jungen Garde der Mehringer, krönte den starken Auftritt mit dem 7:1 (77.).

Was man Hetzerath zugutehalten durfte, war die Einstellung. Auch nach dem siebten Gegentreffer gaben sie sich nicht auf und versuchten es immer wieder. Peter Schätter scheiterte so noch an Raphael Regneri im Mehringer Kasten.

„Klar, es ist ernüchternd, wenn du so auf die Hörner bekommst. Dennoch bin ich mega stolz auf die Mannschaft, die eine hervorragende Saison gespielt hat und immerhin Dritter wurde. Es haben uns ein paar wichtige Spieler, wie Mario Kön, Maik Elsen, Tim Denis und Wilfried Koffi gefehlt. Eine mögliche Bezirksligarückkehr wäre ohnehin zu früh gekommen. Mehring hatte unglaublich viel Tempo im Spiel und hochverdient gewonnen“, musste Hetzeraths Clubchef Christian Höfig die gegnerische Überlegenheit anerkennen.

Während der SVH Sommerpause hat, geht es für die Mehringer nun in zwei Spielen um den Aufstieg in die Bezirksliga (siehe Info).

SV Hetzerath – SV Mehring ⇥1:7 (1:3)

Hetzerath: Yannick Tömmes - Nico Hettgen (30. Felix Paul), Max Lehnert, Luca Schäfer, Marcel Hoffmann (84. Luca Poß), Miles Cornelißen, Ben Holstein (80. Kevin Jaeger), Luca Schütz, Nico Koch (58. Philipp Lehnertz), Matthias Schappert (46. Peter Schätter), Dominik Hahn.

Mehring: Raphael Regneri - Nico Scholtes, Andy Strauch (64. Rolland Weiszenbacher), Luis Hank, Alexander Dietz, Noah Breidbach (64. Nils Hasenstab), Felix Hübner (86. Jan Wagner), Johannes Diederich, Simon Monzel, Carsten Cordier, Jan Niedenführ (71. Jonas Klein).

Schiedsrichter: Janek Eiden (Wolf)

Zuschauer: 300 in Piesport

Tore: 0:1 Jan Niedenführ (3.), 1:1 Luca Schütz (41.), 1:2 Jan Niedenführ (44.), 1:3 Jan Niedenführ (45.+2), 1:4 Jan Niedenführ (49.), 1:5 Noah Breidbach (52.), 1:6 Alexander Dietz (70.), 1:7 Leandro Angelico (77.)

Info

Relegation zur Bezirksliga: So geht’s jetzt weiter

Neun A-Liga-Vizemeister (aus dem Spielkreis Rhein-Lahn nimmt der Dritte, der TuS Niederahr, teil, kämpfen nun um insgesamt vier oder gar fünf (wenn Mülheim-Kärlich noch in die Oberliga aufsteigt) Plätze in den Bezirksligen West, Ost und Mitte. Wer von den Tabellenzweiten der Gruppen aufsteigt, entscheidet der Quervergleich der Quotienten. In der Westgruppe geht es am Mittwoch, 20 Uhr, mit der Partie in Geisfeld zwischen der SG Reinsfeld und der SG Kylltal-Birresborn los. Am Samstag, 7. Juni, 17 Uhr, trifft der SV Mehring auf den Verlierer aus Spiel eins, am Mittwoch danach auf den Gewinner.