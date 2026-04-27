Mehring überrascht mit Neuem und siegt

Trotz monatelanger Pause hielt Burak Sözen (links) im Duell gegen Benedikt Schettgen und die SG Franzenheim volle 90 Minuten durch und trug mit einer abgebrühten Leistung seinen Teil zum 4:1-Auswärtserfolg der Mehringer bei. – Foto: Sebastian Schwarz

Eine personelle Überraschung war dem SV Mehring rechtzeitig vor dem als Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf deklarierten Duell bei der SG Franzenheim gelungen: Die Spielberechtigung für Burak Sözen lag rechtzeitig zum Anpfiff am Samstagabend vor. Der 32-Jährige war – ebenso wie sein Bruder Fatih – bis Mitte Oktober für den ambitionierten Mitte-Bezirksligisten Anadolu Spor Koblenz aktiv gewesen, hatte sich dort aber zurückgezogen, da ihn unter anderem die sinkende Trainingsbeteiligung störte.

Bereits nach 50 Sekunden wurde Sözen kalt erwischt: Nach einem präzisen Pass in die Tiefe von Timo Neumann fehlte ihm noch etwas die Grundschnelligkeit. Lucas Jungandreas nutzte dies, nahm den Ball auf und traf platziert ins Eck zum 1:0.

Aufgrund zahlreicher Ausfälle musste der frühere Mehringer, der bereits in der Rheinlandliga-Saison 2017/18 für den Club gespielt hatte, auf ungewohnter Position ran: Er begann an der Seite von Carsten Cordier in der Innenverteidigung, der später mit Kreislaufproblemen ausgewechselt werden musste.

Die Führung der Gastgeber hielt jedoch nicht lange. Nach einem Zuspiel des agilen Noch-A-Juniors Simon Schneider auf Noah Breidbach schien Franzenheims Torwart Lukas Marmann den Ball zunächst zu parieren, ließ ihn dann aber doch noch ins kurze Eck trudeln (9.).

„Wir starten sehr gut, sind voll in den Zweikämpfen. Ich dachte, das gibt uns Sicherheit. Aus dem Nichts fällt dann der Ausgleich. Anschließend haben wir Glück, nicht in Rückstand zu geraten, hatten aber selbst auch noch ein, zwei gute Chancen bis zur Pause“, sagte Daniel Meyer, der nach der Trennung von Thomas Werhan und Michael Hassani seit rund vier Wochen die Vereinigten aus Franzenheim, Pellingen und Schöndorf trainiert.

Vor allem der schnelle Jan Niedenführ und der auf der rechten Seite wirbelnde Schneider stellten die Defensive der Hausherren immer wieder vor Probleme. Abschlüsse wurden geblockt, gingen vorbei, oder Marmann war zur Stelle. In der 19. Minute hätte auch Sözen beinahe getroffen, verzog aber aus kurzer Distanz.

Wenig später hätten sich die Gastgeber nicht beschweren dürfen, wenn Schiedsrichter Magnus Schneider nach einem rüden Einsteigen von Marvin Mokelke am kurz danach wegen erneuter muskulärer Beschwerden ausgewechselten Noah Breidbach auf Elfmeter entschieden hätte. Der Unparteiische wertete die Aktion aber als Offensivfoul.

In der Folge fand Franzenheim besser in die Zweikämpfe, während Mehring seine spielerische Linie verlor. Adrian Meier traf nur die Latte (31.), kurz darauf parierte Marmann auf der Gegenseite einen Flachschuss von Niedenführ (32.). Dann retteten Sözen und Torwart Raphael Regneri gemeinsam in höchster Not (41.), ehe Regneri kurz vor der Pause eine Direktabnahme von Jungandreas stark über die Latte lenkte und so das 2:1 für die Spielgemeinschaft verhinderte.

Daniel Meyer, Coach der SG Franzenheim

Mehrings Spielertrainer Simon Monzel wusste um den offenen Schlagabtausch im ersten Durchgang („Es war ein wildes Spiel“) , der von zahlreichen Ballverlusten im Aufbauspiel geprägt war.

Nach dem Seitenwechsel brachte Monzel seine Mannschaft selbst in Führung – und wie: Mit einem Seitfallzieher, bei dem der Ball über den Innenpfosten ins Tor sprang, erzielte er das 1:2 (56.). Nur wenig später setzte er Niedenführ gekonnt in Szene, der aus halbrechter Position auf 3:1 für Mehring erhöhte (63.).

Die Blau-Weißen präsentierten sich im zweiten Durchgang deutlich reifer. Nach einem Foul von Benedikt Schettgen an Niedenführ verwandelte Matija Jankulica den fälligen Elfmeter sicher zum 1:4 (69.) – die Vorentscheidung. Auch in der Folge blieben Monzel und Niedenführ die auffälligsten Akteure, die Franzenheim nur selten in den Griff bekam.

Zufrieden durfte nach dem Abpfiff auch Burak Sözen sein: „Eigentlich war unser Plan, von hinten herauszuspielen. Das war auf dem stellenweise holprigen Platz aber schwierig, deshalb haben wir häufiger mit langen Bällen agiert.“ Mit Übersicht und Cleverness kompensierte der Routinier seine fehlende Spielpraxis. Monzel lobte Sözen für ein „solides Spiel“ und will über dessen Einsatzposition von Fall zu Fall entscheiden.

Eigentlich habe er bis zum Sommer pausieren und sich auf Familie und Beruf konzentrieren wollen, sagte der in Dreis im Salmtal lebende Friseursalon-Betreiber aus Wittlich. Letztlich habe sich jedoch die Hartnäckigkeit Monzels ausgezahlt.

Während Mehring neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpft, droht Franzenheim der direkte Wiederabstieg. Der Kader ist klein, die Qualität begrenzt. Ausfälle wie die von Kevin Greilich (Kreuzbandriss) und Mike Mokelke (Leistenprobleme) wiegen besonders schwer. Unabhängig von der Trennung als Spielertrainer könnte Hassani alleine aufgrund einer Handverletzung nicht mitwirken. Dabei sei die Stimmung im Training weiterhin gut, betont Meyer: „Da ist immer Feuer drin.“ Die Hoffnung gibt er nicht auf: „Der Glaube versetzt bekanntlich Berge – und wir glauben noch dran.“

SG Franzenheim/Pellingen/Schöndorf - SV Mehring ⇥1:4 (1:1)

Franzenheim: Lukas Marmann - Marvin Mokelke, Benedikt Schettgen, Moritz Poth, David Rus - Julian Völker, Luca Poth (73. Nico Willems), Philip Mendgen, Adrian Meier - Timo Neumann (69. Pascal Willems-Theisen), Lucas Jungandreas.

Mehring: Raphael Regneri - Mika Weich, Burak Sözen, Carsten Cordier (46. Nick Müller), Felix Hübner - Simon Schneider, Matija Jankulica, Luan Weibler, Noah Breidbach (25. Alex Marxen) - Jan Niedenführ, Simon Monzel.

Schiedsrichter: Magnus Schneider (Schleid) - Zuschauer: 117

Tore: 1:0 Lucas Jungandreas (1.), 1:1 Breidbach (9.), 1:2 Simon Monzel (56.), 1:3 Jan Niedenführ (63.), 1:4 Matija Jankulica (69., Foulelfmeter)