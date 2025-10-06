Mehring atmet auf, Geisfeld wartet weiter

Die Gäste mussten ihre Abwehr lockern. Mehring stellte sich bei den Kontern aber weiter nicht clever an. Ein Elfmeter brachte am Ende die Entscheidung zugunsten der Blau-Weißen von der Lay: Pascal Eli hatte Monzel im eigenen Strafraum zu Fall gebracht. Derigs ahnte zwar die Ecke und war am Schuss von Breidbach noch dran, konnte aber das 0:2 aus Sicht seiner Mannschaft nicht mehr verhindern. Damit und wohl auch insgesamt mit der Darbietung seiner Elf war Björn Probst unzufrieden. Wegen Meckerns sah er von Schiri Luis Herrig, der hier und da die Konsequenz vermissen ließ und Mehring nach Foul von Eli an Niedenführ schon früher hätte einen Strafstoß zusprechen müssen (64.) Gelb und Sekunden später Gelb-Rot (90.+2).