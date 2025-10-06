Mehring atmet auf, Geisfeld wartet weiter

Vor knapp vier Monaten hatten sie sich noch in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga duelliert. Seinerzeit fegten die Mehringer die Vereinigten aus Geisfeld, Rascheid und Reinsfeld mit 7:1 von der Lay. Offiziell 700 Zuschauer waren Zeuge der Partie, die bei bestem Sommerwetter stattfand. Beide stiegen seinerzeit auf. Der Rahmen am Sonntag war weitaus weniger angenehm: Nur 123 Besucher hatten den Weg auf den Mehringer Sportplatz gefunden. Bei regnerischem Wetter waren Kampf und manchmal auch Krampf Trumpf. Unterm Strich gewannen die Moselaner verdient mit 2:0 und kamen damit erstmals seit dem Erfolg in der Relegation zu einem Sieg, einmal abgesehen vom Erstrundenspiel im Rheinlandpokal, als man sich mit 3:1 beim Eifeler C-Ligisten SG Dist/Gilzem-Idesheim II durchgesetzt hatte.
Entsprechend erleichtert war Spielertrainer Simon Monzel nach dem Abpfiff: „Wir haben in den ersten Wochen der neuen Saison viel Lehrgeld bezahlt und teilweise Packungen kassiert, die ich als Fußballer noch gar nicht kannte.“ Was seinem Team guttut, wurde auch im Kellerduell mit der SG Geisfeld deutlich: Inzwischen reaktivierte und/oder nach Verletzungen zurückgekehrte Routiniers wie Johannes Diederich, Nico Stadfeld, Matija Jankulica und René Linster geben dem Mehringer Spiel mehr Struktur und mehr Ideen.