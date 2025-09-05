Mehrheit gegen harte Strafen im Schiedsrichter-Sollstreit

Die Saison 2025/2026 in Brandenburg hat begonnen – und ein Thema erhitzt die Gemüter: die vom Fußball-Landesverband Brandenburg verhängten Strafen bei Nichterfüllung der Schiedsrichtersollzahl. Eine große FuPa-Umfrage mit 433 Teilnehmern zeigt, wie gespalten die Meinungen dabei sind.

Seit Jahren sorgt die Frage nach der Erfüllung der Schiedsrichtersollzahlen für Diskussionen. Doch in dieser Saison scheint der Fußball-Landesverband Brandenburg besonders hart durchzugreifen. Punktabzüge und Geldstrafen sind die Sanktionen, die der Landesverband verhängt, wenn Vereine zu wenige Unparteiische stellen. Besonders der SV Blau-Weiss Markendorf und der VfL Nauen machten zuletzt mit öffentlichen Stellungnahmen deutlich, wie sehr sie die Regelungen bewegen.

Doch auch die Befürworter von Sanktionen sind nicht zu übersehen. 20,1 Prozent sprechen sich klar für Punktabzüge und Geldstrafen aus. Weitere 17,3 Prozent wollen Strafen ausschließlich in Form von Geldstrafen, während 21,7 Prozent eine differenziertere Lösung bevorzugen: Bestraft werden sollen nur jene Vereine, die sich nicht aktiv um neue Schiedsrichter bemühen.

Die erste Frage der FuPa-Umfrage zielte direkt auf das Kernproblem: Soll es weiterhin Strafen geben? Das Ergebnis ist eindeutig – 40,9 Prozent der Befragten halten Strafen für den falschen Weg und sind überzeugt, dass sich das Schiedsrichterproblem so nicht lösen lässt.

Auch die Verringerung der Mindestanzahl an Spielen pro Schiedsrichter von 20 auf 10 fand mit 137 Stimmen Anklang.

Ebenso stieß der Vorschlag, Vereinen einen finanziellen Bonus für die Erfüllung der Sollzahlen zu zahlen, auf breite Unterstützung – 223 Stimmen sprechen für einen Weg über Anreize statt Strafen.

Mit 243 Stimmen fand die Idee, eine Gesamt-Sollzahl für alle Schiedsrichter eines Vereins festzulegen, die größte Zustimmung. Damit würde die individuelle Belastung der Unparteiischen flexibler verteilt.

Noch interessanter wird es bei den Vorschlägen, wie das Problem langfristig gelöst werden könnte. Hier zeigt die FuPa-Umfrage, dass kreative Ideen und alternative Ansätze gefragt sind.

Reformideen im Spielbetrieb

Neben finanziellen Modellen wurden auch strukturelle Änderungen diskutiert. 107 Teilnehmer stimmten dafür, dass es in der Kreisoberliga und tiefer nur noch einen Schiedsrichter ohne Assistenten geben sollte. 78 Stimmen plädierten dafür, neutrale Schiedsrichter nur noch bei Spielen der Männer, Frauen sowie der A-Jugend einzusetzen.

Deutlich weniger Zustimmung fand die Idee, in den untersten Spielklassen komplett auf neutrale Schiedsrichter zu verzichten – lediglich 30 Stimmen sprachen sich dafür aus.

Vorschläge einzelner Teilnehmer

Die Teilnehmer an der FuPa-Umfrage konnten auch eigene Vorschläge unterbreiten. Sie machten davon regen Gebrauch. Hier kommen einige dieser Vorschläge. Ein Nutzer machte den Vorschlag, dass Vereine mit wenig Nachwuchsarbeit mehr Schiedsrichter stellen müssten.

Ein weiterer Beitrag betonte, dass durch die Punktabzüge der massive Eingriff in alle Meisterschaften des Verbandes einen faden Beigeschmack habe. Ein anderer Nutzer wies darauf hin, dass Sanktionen nur verhängt werden könnten, wenn auch in jedem Kreis mindestens zweimal pro Saison ein Schiedsrichter-Lehrgang angeboten werde.

Ein Vorschlag lautete, mehr Spiele auf den Sonntag zu legen, um weniger Schiedsrichter gleichzeitig zu benötigen. Ein weiterer Teilnehmer regte an, dass der Verband vermehrt Anreize schaffen solle, um Vereinsschiedsrichter zu gewinnen, anstatt Strafen auszusprechen.

Ein Nutzer verwies auf die Realität im Amateurfußball und machte deutlich, dass Geld- oder Punktstrafen fehl am Platz seien. Er warnte davor, dass die Alternative Mannschaftsabmeldungen sein könnten. Ein weiterer Vorschlag lautete, den DFB als finanzstarke Institution stärker in die Pflicht zu nehmen.

Ein Nutzer sprach sich klar dagegen aus, Punktabzüge mit dem Schiedsrichtersoll in Verbindung zu bringen. Ein anderer Kommentar machte deutlich, dass die Verantwortung nicht bei den Vereinen, sondern beim Verband liegen sollte.

Ein Vorschlag lautete, die Ausbildung der Schiedsrichter durch Werbung und finanzielle Anreize zu fördern und gleichzeitig Heimvereine bei Beleidigungen oder Bedrohungen von Schiedsrichtern mit hohen Geldstrafen zu belegen. Ein weiterer Nutzer schlug vor, dass Schiedsrichter, die den Verein nicht aus beruflichen Gründen oder umzugsbedingt machenn, zwei Jahre lang weiter für ihren abgebenden Klub angerechnet werden sollten, um so Abwerbung zu verhindern.

Ein anderer Vorschlag hob hervor, dass auch die Anerkennung vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter, etwa zahlreicher Jugendtrainer, berücksichtigt werden sollte.

Fazit einer gespaltenen Basis

Die Umfrage zeigt: Das Thema bewegt den Brandenburger Fußball bis in die kleinsten Vereine hinein. Strafen werden von vielen als ungeeignetes Mittel angesehen, um das Schiedsrichterproblem zu lösen. Stattdessen wünschen sich die meisten kreative Lösungen, finanzielle Anreize und vor allem ein engeres Miteinander von Verband und Vereinen.

Das Ergebnis von 433 Stimmen macht deutlich, dass die Diskussion um die Schiedsrichtersollzahl in Brandenburg noch lange nicht beendet ist – und dass der Druck auf den Landesverband wächst, neue Wege einzuschlagen.

Anzahl der Schiedsrichter steigt aber

Unterdessen passt eine Aussage von Henry Blumroth, Pressesprecher des Fußball-Landesverbandes Brandenburg, gegenüber FuPa nicht ganz ins Bild: "... In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Unparteiischen im FLB um 132 auf derzeit 1.567 aktive Unparteiische gestiegen – darunter 80 Frauen..." Da dürften sich dann viele Vereinsvertreter die Frage stellen: Wenn die Anzahl der Schiedsrichter steigt, warum werden dann so harte Strafen unter anderem mit Punktabzügen ausgesprochen? Und das trifft nicht nur wenige Vereine. Wenn man sich die Tabellen aller Ligen in Brandenburg anschaut, sind bereits etliche Mannschaften von Punktabzügen betroffen, teilweise sogar zwei Teams in einer Liga. Ob das die richtige Vorgehensweise sein kann, muss abgewartet werden.