Mehrere Zugänge bei den Teams aus der Region

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________

MTV Altlandsberg

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Winter-Neuzugang Nr. 1: Tobias Schulz verstärkt die Außenverteidigung!

Geburtsdatum: 01.02.2005 (20 Jahre)

Position: Außenverteidiger

Mit Tobias Schulz, kurz Tobi, begrüßt der MTV 1860 Altlandsberg einen weiteren jungen, hungrigen Außenverteidiger, der richtig Lust auf den nächsten Schritt hat und unserem Team spürbar Energie verleiht.

Seine ersten Fußballschuhe schnürte Tobi 2009 beim SC Borsigwalde. Von 2011 bis 2012 spielte er eine Saison beim Frohnauer SC, ehe eine kurze Fußballpause folgte. Ab 2014 bis Ende 2025 war Tobi dann beim SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde aktiv, wo er sich kontinuierlich weiterentwickelte und auf sich aufmerksam machte.

Tobias Schulz – Warum der MTV? „Ich habe mich für den Verein entschieden, weil das Team einfach mega gut und angenehm ist, man fühlt sich hier direkt wohl. Dazu habe ich hier die beste Chance, mich weiterzuentwickeln und nochmal einen richtigen Schritt nach vorne zu machen. Vom 3.Herren Spieler jetzt in die Erste hochzugehen, gibt natürlich auch Anerkennung, die sich echt gut tut. Am Ende hat einfach alles gepasst sportlich, menschlich und vom Bauchgefühl.“

Sportlicher Leiter Tom Stohf: „Mit Tobi bekommen wir einen jungen, gut ausgebildeten Spieler, der vom ersten Training an perfekt in unsere Mannschaft gepasst hat. Er bringt Tempo, Lernbereitschaft und eine sehr positive Einstellung mit. Ich bin froh, dass er den Weg zu uns gemacht hat und ich bin überzeugt, dass er sich bei uns schnell weiterentwickeln und seinen Platz finden wird.“

Willkommen beim MTV, Tobi! Wir freuen uns auf deine Energie, deine Läufe über Außen und deinen Ehrgeiz im grün-weißen Trikot!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

TSV Wustrau