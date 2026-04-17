Mehrere Vertragsverlängerungen und personelle Weichenstellungen

Der Tabellenletzte der Oberliga Niedersachsen sendet ein strukturelles Signal über die laufende Saison hinaus. „Wir senden ein klares Signal! Unabhängig von der Liga treffen wir bewusste Entscheidungen für unseren Weg“, heißt es auf der Instagram-Seite des Vereins.
Im Mittelpunkt stehen mehrere Vertragsverlängerungen, die sportliche Qualität, Entwicklungsperspektive und Vereinsidentität verbinden sollen.
Verlängerungen im Spielerbereich
Mit Malcolm Badu bindet Lupo Martini einen Spieler, der im Verein als erfahrener Offensivakteur mit Qualität beschrieben wird. Ebenfalls verlängert haben Jakob Schlienz, der als Eigengewächs mit klarer sportlicher Entwicklung gilt, sowie Lukas Comito, der aus den eigenen Reihen stammt und als fest im Klub verankert beschrieben wird.
Auch Elia Cirrone bleibt dem Verein erhalten. Ihm wird insbesondere athletisches Potenzial zugeschrieben: „Brutaler Antritt, außergewöhnlicher Topspeed, kaum einzuholen.“ Die sportliche Einordnung der Verlängerungen ist klar formuliert: „Diese Spieler stehen für das, was wir zeigen wollen: Verantwortung, Entwicklung, Zusammenhalt.“
Rückkehr und Verstärkung im Trainerteam
Neben den Spielerentscheidungen wird auch die Struktur im Trainerbereich angepasst. Für die neue Saison verstärkt Lennart Gutsche das Torwarttrainerteam. Gutsche kehrt nach kurzer Pause zurück und bringt 19 Jahre Lupo-Erfahrung mit.
„Lennart bringt Lupo-DNA mit, hat viel erlebt und kann für uns eine ganz wichtige Personalie werden“, heißt es. Zudem wird seine fachliche Qualität betont: Er sei „eine echte Granate“.
Gutsche ist kein externer Neuzugang im klassischen Sinne, sondern ein Rückkehrer mit langer Vereinsbindung. Der Klub hebt hervor, dass er den Verein aus verschiedenen Perspektiven kennt und die interne Philosophie verinnerlicht habe.
Gleichzeitig verabschiedet sich Lupo Martini von Torwarttrainer Toni Rosselli, dem für seine zweijährige Tätigkeit ausdrücklich gedankt wird. Der Verein wünscht ihm „für seinen weiteren Weg nur das Beste“.
Die Entscheidungen sind ausdrücklich nicht an die aktuelle sportliche Situation gekoppelt. Vielmehr betont der Verein eine langfristige Planungsperspektive. Die wiederkehrenden Leitbegriffe lauten dabei konsequent: „Verantwortung. Entwicklung. Zusammenhalt.“
Lupo Martini Wolfsburg setzt damit ein Signal, das über die aktuelle Tabellenlage hinausgeht – und die sportliche Zukunft unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison strukturieren soll.