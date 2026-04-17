Mehrere Vertragsverlängerungen und personelle Weichenstellungen

Der Tabellenletzte der Oberliga Niedersachsen sendet ein strukturelles Signal über die laufende Saison hinaus. „Wir senden ein klares Signal! Unabhängig von der Liga treffen wir bewusste Entscheidungen für unseren Weg“, heißt es auf der Instagram-Seite des Vereins. Im Mittelpunkt stehen mehrere Vertragsverlängerungen, die sportliche Qualität, Entwicklungsperspektive und Vereinsidentität verbinden sollen.

Verlängerungen im Spielerbereich Mit Malcolm Badu bindet Lupo Martini einen Spieler, der im Verein als erfahrener Offensivakteur mit Qualität beschrieben wird. Ebenfalls verlängert haben Jakob Schlienz, der als Eigengewächs mit klarer sportlicher Entwicklung gilt, sowie Lukas Comito, der aus den eigenen Reihen stammt und als fest im Klub verankert beschrieben wird. Auch Elia Cirrone bleibt dem Verein erhalten. Ihm wird insbesondere athletisches Potenzial zugeschrieben: „Brutaler Antritt, außergewöhnlicher Topspeed, kaum einzuholen.“ Die sportliche Einordnung der Verlängerungen ist klar formuliert: „Diese Spieler stehen für das, was wir zeigen wollen: Verantwortung, Entwicklung, Zusammenhalt.“