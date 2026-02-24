Mehrere Spielerinnen des VfB Stuttgart auf Länderspielreise

Am kommenden Wochenende legt die 2. Frauen-Bundesliga eine Pause ein. Währenddessen werden sechs VfB-Spielerinnen zu ihren jeweiligen Nationalteams stoßen. Die Abstellungen im Überblick:

Nicole Billa kehrt in die österreichische A-Nationalmannschaft zurück und steht damit erstmals seit einem Jahr wieder im Aufgebot. Im Rahmen der WM-Qualifikation trifft Österreich auf Norwegen (3. März) und Slowenien (7. März).

Muriel Dürr gehört erneut zum Kader der deutschen U17-Nationalmannschaft. Im Zuge der EM-Qualifikation bestreitet das Team drei Begegnungen. Am 27. Februar geht es gegen Irland, am 2. März folgt das Spiel gegen Schweden. Die dritte Partie findet am 5. März gegen Dänemark statt.

Rosa Rückert und Lenelotte Müller bei Deutschlands U19

Für Rosa Rückert und Lenelotte Müller geht es mit Deutschlands U19 in die nächste Länderspielphase. Zunächst steht am 3. März das Duell mit Schweden auf dem Programm. Drei Tage später folgt das Aufeinandertreffen mit Italien (6. März).

trägt dieser Tage die kroatischen Farben bei einem U19-Lehrgang.

Emma Babic und Lana Cirjak bei Kroatiens U19 und U17

Für Emma Babic (U19) Lana Cirjak (U17) geht es mit ihrem jeweiligen U-Nationalteam in ein fünftägiges Trainingslager. Die Maßnahme findet vom 23. bis 27. Februar in Zadar (Kroatien) statt.