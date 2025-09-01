Mehrere sehenswerte Treffer für regionale Teams

Nach einer umkämpften und ausgeglichenen ersten Hälfte nahm die Partie auf dem Ausweichplatz im Koblenzer Stadtteil Arenberg im zweiten Durchgang richtig Fahrt auf. Zunächst brachte Jan Bruker (62., 67.) den TuS Immendorf mit einem Doppelschlag in Führung, ehe Nils Hemmes (72.) per Foulelfmeter verkürzte. Kilian Metzgeroth sah wegen einer Notbremse zudem die rote Karte. Immendorf legte in Unterzahl zunächst zum 3:1 durch Jan Knopp (77.) nach, ehe derselbe Akteur in der Schlussminute auf 4:1 erhöhte. Das 4:2 in der Nachspielzeit durch Julian Bidon war nur der Ergebniskosmetik für die Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. „Nach dem 0:1 verfallen wir in alte Muster und übertreffen uns leider darin, hinten Böcke zu schießen und vorne das Tor nicht zu treffen. Nach dem 1:2 haben wir das Momentum auf unserer Seite und kassieren dann nach einem langen Ball das 1:3. Am Montag im Training werden wir da definitiv noch mal in die Diskussion gehen und uns auch gegenseitig mal die Meinung geigen, um es am Samstag wieder besser zu machen“, meinte Fabian Mohsmann, Coach der SGH, auf deren Seite der frühere Regionalligaspieler Muhamet Arifi (siehe Artikel rechts) sein Debüt feierte.

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jan Bruker (62., 67.), 2:1 Nils Hemmes (72., Foulelfmeter, 3:1, 4:1 Jan Knopp (77., 90.), 4:2 Julian Bidon (90.)

Bes. Vork.: Rote Karte für Immendorfs Kilian Metzgeroth (72.) wegen einer Notbremse.

SG Arzfeld – SV Eintracht Mendig ⇥1:4 (0:3)

Nach den zwei frühen Gegentoren durch Leonard Zerwas (6., 13.) erhöhte Dama Kanoute (42.) noch vor der Pause auf 3:0 für die Gäste. Im zweiten Durchgang kam die SG aber noch mal zurück. Johannes Lempges spielte einen langen Ball nach außen. Dort setzte sich Dennis Ewen gut durch, brachte den Ball in die Mitte wo Johnny Bisschops keine Mühe hatte, den 1:3-Anschlusstreffer zu erzielen. „Ich bin sehr geknickt. Eigentlich waren wir auf Augenhöhe. Dann machen wir drei individuelle Fehler und plötzlich steht es 0:3. Im zweiten Durchgang hat sich die Mannschaft gut gefangen. Nach dem 1:3 spielen wir mit Powerplay und müssen eigentlich das 2:3 erzielen. Mendig nutzt am Ende jeden Fehler brutal aus, so wird es dann leider auch schwierig Punkte zu holen“, sagte Florian Moos, Torwart und Coach der Arzfelder. Die Aufholjagd blieb am Ende aus. Spätestens mit dem 4:1 für Mendig durch Nikolas Groß (74.) waren jegliche Hoffnungen auf ein Comeback begraben.

SG Arzfeld: Moos – Johannes Lempges, J. Propson (89. Lunkes)., Schmitz, Ewen (76. Jakobi), Morgens, B. Propson, Juchmes (76. Jakob Lempges), Bah, Bisschops, Mayers (56. N. Kockelmann)

Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath)

Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Leonard Zerwas (6.), 0:2 Leonard Zerwas (13.), 0:3 Dama Kanoute (42.), 1:3 Johnny Bisschops (56.), 1:4 Nikolas Groß (74.)

Ahrweiler BC – FV Hunsrückhöhe Morbach ⇥3:2 (2:2)

Nachdem der Favorit aus Ahrweiler mit einem Doppelschlag durch Almir Porca (25.) und Markus Pazurek (29.) früh die Weichen auf Sieg stellte, schlugen die Hunsrücker noch vor der Pause zurück. Zunächst verkürzte Louis Kappes mit einem Schuss ins lange Eck aus 16 Metern auf 1:2. Kurz vor der Pause bekamen die Hausherren einen Eckball nicht geklärt. Der zweite Ball kam als Bogenlampe zurück, diesen konnte ABC-Keeper Niklas Fachinger nicht entschlossen genug abwehren, sodass Maximilian Schemer (44.) handlungsschnell den Ausgleich erzielte. Am Ende hatte der Ahrweiler BC dennoch das glücklichere Ende auf seiner Seite, da Pazurek (77.) mit seinem zweiten Treffer für den Heimsieg sorgte. „Ich kann den Jungs kaum einen Vorwurf machen. Bis auf die Tatsache, dass wir unsere Chancen mal wieder nicht gut genutzt haben. Das war heute ausschlaggebend für die Niederlage. Generell war es ein Spiel auf hohem Niveau und vor allem im ersten Durchgang ein offener Schlagabtausch“, meinte Philipp Frank, Trainer der Morbacher.

FV Hunsrückhöhe Morbach: Görgen – Kappes, Schell (84. Amtmann), Schemer, Marcel Schultheis Marcel, Ruster, Lorenz, Böhnke, Schurich (63. Ponela), Martin Schultheis, Kahyaoglu

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Rübenach)

Zuschauer: 304

Tore: 1:0 Almir Porca (25.), 2:0 Markus Pazurek (29.), 2:1 Louis Kappes (37.), 2:2 Maximilian Schemer (44.), 3:2 Markus Pazurek (77.)

VfB Linz – SG Schneifel ⇥1:5 (0:1)

Nach einem kurz ausgeführten Eckball brachte Nicolas Görres den Ball in die Mitte, wo Davis Spruds per Kopf zur Stelle war. Letztlich drückte jedoch Yannick Moitzheim (37.) den Ball endgültig über die Linie. Moitzheim selbst erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0, ehe Simon Reetz nach Vorlage von Udo Backes auf 3:0 stellte. Nach dem Treffer durch Dans Spruds zum 4:0 sorgte Philipp Bück, nach einer Hereingabe von Lucas Hoffmann, mit einer sehenswerten Volleyabnahme am zweiten Pfosten für das 5:0. „Das Gegentor am Ende nervt natürlich ein bisschen. Mir war aber in erster Linie wichtig, dass die Jungs ein anderes Gesicht zeigen nach dem Auftritt im Pokal in Ellscheid. Wir hatten eine gute Grundordnung, haben gut gegen den Ball gearbeitet und haben dann auch die Fehler von Linz ausgenutzt“, sagte Stephan Simon, Coach der Sportgemeinschaft.

SG Schneifel: Koziol – Bauer (77. Fuchs), Moitzheim (80. Kerner), Görres, Davus Spruds (83. Hoffmann), Reetz (80. Diehl), Backes, Dans Spruds, Stolz (76. Lenerz), Zapp, Bück

Schiedsrichter: Manuel Mück (Koblenz)

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Yannik Moitzheim (37.), 0:2 Yannik Moitzheim (61.), 0:3 Simon Reetz (64.), 0:4 Dans Spruds (78.), 0:5 Philipp Bück (86.), 1:5 Remzi Sahlan (90.)

SG Mülheim-Kärlich – FC Bitburg 2:2 (1:1)

Simon Floß brachte die Gäste nach 32 Minuten mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ in Führung. Floß sah, dass der Keeper der Gastgeber etwas weit vor seinem Tor stand und erzielte mit einem sehenswerten Schuss aus fast 50 Metern die Führung. Noch vor der Pause kamen die Hausherren durch Martin Jacobs (44.) zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang ging der FC Bitburg erneut in Führung. Diesmal traf Nico Fuchs per Strafstoß zum 2:1 für den FCB, nachdem Simon Floß zuvor gefoult wurde. Dann flog Torschütze Fuchs nach 66 Minuten aufgrund einer Notbremse mit Rot vom Platz. Lange stemmte sich Bitburg gegen den Ausgleich, kurz vor Schluss war es dann aber erneut Jacobs (89.), der den erneuten Ausgleich für Mülheim-Kärlich erzielen konnte. „Mülheim-Kärlich war schon klar die tonangebende Mannschaft. Nach 15 Minuten haben wir uns besser reingekämpft und auch Nadelstiche gesetzt, am Ende hätte es dann mit etwas Glück sogar zum Sieg reichen können“, meinte Fabian Ewertz, Trainer der Bierstädter.

FC Bitburg: Kieren – Hoor (81. Teah), Floß (69. Bailon), Bierbrauer, Fisch, Fuchs, Morbach, Alff, Mourad (47. Wagner), Koch, Sterges

Schiedsrichter: Niclas Berg (Sohren)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Simon Floß (32.), 1:1 Martin Jacobs (44.), 1:2 Nico Fuchs (52., FE.), 2:2 Martin Jacobs (89.)

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Nico Fuchs (66.) wegen einer Notbremse.

Fabian Ewertz, Trainer der Bitburger