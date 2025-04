Ein spektakuläres Torfestival lieferten sich Hude und Großenkneten – am Ende setzten sich die Gäste mit 6:3 durch. Beide Teams zeigten sich in der Offensive spielfreudig, aber defensiv oft zu sorglos. Großenkneten schiebt sich mit nun 37 Punkten näher an das Verfolgerfeld heran und wahrt seine Chancen auf eine Platzierung in den Top 5. Hude hingegen verpasst die Gelegenheit, sich dort oben festzusetzen, bleibt aber mit 42 Zählern solide im oberen Mittelfeld. Für die Zuschauer war es ein unterhaltsamer Nachmittag – für die Trainer wohl eher nervenaufreibend.