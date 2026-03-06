Mehrere Monate Pause: Großes Pech für Bayerns Louis Richter

Louis Richter hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt lange aus. – Foto: Imago Images

Bittere Nachricht für die Bayern-Amateure und vor allem für Louis Richter : Der 20-Jährige hat sich im Spiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing einen Kreuzbandriss zugezogen. Der gebürtige Dachauer, der in der Vorrunde aufgrund einer Oberschenkelverletzung lange passen musste, fällt damit erneut einige Monate aus und wird aller Voraussicht nach erst im Herbst wieder angreifen können.

"Wir wünschen dir von Herzen eine schnelle Genesung und baldige Rückkehr auf den Platz, Louis!", schreibt der FC Bayern auf seiner Homepage. Richter war stark ins neue Jahr gekommen, stand in beiden Partien in der Startelf und erzielte gegen die SpVggg Unterhaching sogar den Siegtreffer. Gegen Hankofen wurde er kurz nach der Pause ausgewechselt. Nun haben sich leider die schlimmen Befürchtungen bestätigt.

Bayern-Amateure vor großer Kulisse in Bayreuth.

Für die Bayern-Amateure geht`s am Freitagabend mit einem ganz besonderen Spiel weiter. In Bayreuth peilen die Jungprofis den dritten Sieg in Serie an, müssen - oder besser gesagt dürfen sich - auf eine große Kulisse einstellen. Die "Oldschdod" gewährt gegen den großen Namen aus der Landeshauptstadt freien Eintritt. Die Gastgeber rechnen daher mit deutlich über 5.000 Zuschauern.