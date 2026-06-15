Mehrere Kracher in der 1. Runde des Westfalenpokals

Gleiche mehrere Top-Duelle wurden gelost. Rhynern reist zum Ex-Aufstiegskonkurrenten Aplerbeck. Außerdem gibt es das Münsteraner Oberliga-Duell zwischen Gievenbeck und Hiltrup. Oberligist Vreden hat das Vergnügen mit Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster.
Laut Rahmenterminkalender soll die 1. Runde zwischen dem 30. Juli und dem 2. August ausgetragen werden. Zwischen dem 18. August und dem 10. September ist die 2. Runde geplant. Das Achtelfinale (bis 15. Oktober) und Viertelfinale (bis 19. November) sollen ebenfalls noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.
Das ist die 1. Runde des Westfalenpokals:
Gruppe 1
TSV Raesfeld (LL) - Sportfreunde Lotte (RL)
SpVgg Vreden (OL) - SC Preußen Münster (3. Liga)
SVE Heessen (LL) - Eintracht Ahaus (WL)
Ibbenbürener SpVg (LL) - FC 96 Recklinghausen (LL)
SC Altenrheine (LL) - SSV Buer (WL)
FC Marl (WL) - SpVgg Erkenschwick (OL)
SC Münster 08 (LL) - RW Ahlen (WL)
1. FC Gievenbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL)
Gruppe 2
Kirchhörder SC (LL) - TuS Erndtebrück (WL)
RSV Meinerzhagen (LL) - TuS Harpen (LL)
SV Westrich (LL) - DJK TuS Hordel (OL)
RW Hünsborn (LL) - SpVgg Horsthausen (OL)
TuS Sundern (LL) - Sportfreunde Siegen (RL)
FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) - SG Wattenscheid 09 (RL)
FC Roj (WL) - Concordia Wiemelhausen (WL)
FC Iserlohn (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (WL)
Gruppe 3
ASC 09 Dortmund (OL) - Westfalia Rhynern (RL)
Holzwickeder SC (WL) - Victoria Clarholz (OL)
SV BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA) - SuS Bad Westernkotten (LL)
Lüner SV (WL) - SF Ostinghausen (WL)
SG Massen (LL) - SV Brilon (BL)/SV Schmallenberg/Fredeburg (LL) (Sieger Kreispokal HSK)
Türkspor Dortmund (WL) - SC Peckeloh (WL)
FC Gütersloh (RL) - SC Wiedenbrück (RL)
SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) - BSV Schüren (WL)
Gruppe 4
SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - TuS GW Pödinghausen (LL)
SV Dringenberg (BL) - SV Rödinghausen (RL)
FC Kaunitz (WL) - SC Verl (3. Liga)
FC Lübbecke (BL) - Post TSV Detmold (LL)
SVKT 07 Minden (LL) - SV Lippstadt 08 (OL)
TuS Lipperreihe (LL) - Spvg Steinhagen (LL)
SV Heide Paderborn (LL) - SC Herford (WL)
TBV Lemgo (LL) - SC RW Maaslingen (OL)