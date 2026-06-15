Mehrere Kracher in der 1. Runde des Westfalenpokals

Aplerbeck (in Blau) und Rhynern sehen sich im Westfalenpokal schnell wieder. – Foto: Martin Hammeke

Gleiche mehrere Top-Duelle wurden gelost. Rhynern reist zum Ex-Aufstiegskonkurrenten Aplerbeck. Außerdem gibt es das Münsteraner Oberliga-Duell zwischen Gievenbeck und Hiltrup. Oberligist Vreden hat das Vergnügen mit Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster.

Laut Rahmenterminkalender soll die 1. Runde zwischen dem 30. Juli und dem 2. August ausgetragen werden. Zwischen dem 18. August und dem 10. September ist die 2. Runde geplant. Das Achtelfinale (bis 15. Oktober) und Viertelfinale (bis 19. November) sollen ebenfalls noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Das ist die 1. Runde des Westfalenpokals: