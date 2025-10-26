Mehrere Körperverletzungen: Eklat bei Jugendspiel in Regensburg

Das Spiel zwischen den Juniorenmannschaften des SV Burgweinting und des SV Obertraubling II (Endstand 2:2) war bereits abgepfiffen, da kam es am Samstagabend gegen 18 Uhr zum Eklat. Wie die Polizei Regensburg-Süd am Sonntag in einem Pressebericht mitteilt, sei es zu einer „Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten“ gekommen.



Der kosovarische Vater eines Spielers der Gastmannschaft attackierte mit einem Regenschirm mehrere Angehörige der Heimmannschaft. Er soll willkürlich mit diesem auf die Spieler und Trainer eingeschlagen haben. Die Heimmannschaft solidarisierte sich in der Folge und konnte den Angreifer des Regenschirms entledigen und zunächst bändigen. Das allerdings rief den 16-jährigen Sohn des Angreifers auf den Plan. Dieser schnappte sich daraufhin aus dem Geräteschuppen eine Trainingsstange und schlug mit dieser wiederum auf die Menschentraube um seinen Vater ein.



Durch die Angriffe mit Regenschirm und Trainingsstange wurden mehrere Personen verletzt, wie die Polizei informiert. Beide Angreifer flüchteten vor Eintreffen der Polizei, konnten jedoch über den ausgefüllten Spielbericht zügig ermittelt werden. Das Vater-Sohn-Duo erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.



Hintergrund für die Auseinandersetzung war offenbar das „zumindest aus Sicht der Angreifer unbefriedigende Spielergebnis“, heißt es. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/506-2001 zu melden. Wir berichten nach, wenn weitere Erkenntnisse vorliegen.