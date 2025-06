Mehrere Klubs an Wael Mohya interessiert

Das Ergebnis bleibt offen, vor allem Eintracht Frankfurt soll stark um Mohya buhlen, der Argumente geliefert hat, dass es sich lohnen kann in ihn zu investieren. Vergangenen November debütierte der Borusse in der U17-Nationalmannschaft, für die er damals sein bisher einziges Länderspiel absolvierte. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft im November in Katar wäre Mohya auch für Marokko spielberechtigt und könnte es dort mit seinen Vereinskollegen Marcello Trippel, Elias Vali Fard, Mathieu Nguefack und Can Armando Güner zu tun bekommen.