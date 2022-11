Mehrere Joker-Tore in der LL SO: Grünwald dreht Spiel - SVB marschiert 19. Spieltag im Liveticker

Fünf Partien stehen am 19. Spieltag in der Landesliga Südost am Samstagnachmittag an. Den Auftakt macht der ASV Dachau. Wir berichten im Live-Ticker.

Samstag:

Klares Sache für den Tabellenführer am Samstagnachmittag beim ASV Dachau: Mit 3:0 setzte sich die Mannschaft von Mike Probst durch und hat damit den vierten Sieg in Folge eingefahren. Nach Ampfings Nullnummer am Freitagabend gegen Landshut wächst der Vorsprung auf fünf Zähler an. Die Gäste setzten den Grundstein für den Dreier bereits vor dem Seitenwechsel. Maximilian Gürtler (22.) und Thomas Festl (42.) brachten den SVB bis zur Pause mit 2:0 in Front. Im zweiten Durchgang vergab Andreas Roth einen Strafstoß, ehe Maximilian Biegel in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand einnetzte. Bitter für den ASV: Keeper Artem Bykanov musste im ersten Durchgang mit einer Kopfverletzung vom Feld. Gute Besserung! ASV Dachau – SV Bruckmühl 0:3

ASV Dachau: Artem Bykanov (25. Korbinian Dietrich), Fabian Liedl, Zvonimir Kulic, Dimitrios Papadopoulos (75. Christof Pihale), Christian Roth, Thomas Rieger, Leon Schleich (66. Nicolas Peterfy), Jonas Dworsky (89. Christoph Krüger), Maximilian Bergner (58. David Dworsky), Andreas Roth, Sebastian Mack - Trainer: Manuel Haupt

SV Bruckmühl: Markus Stiglmeir, Philipp Keller (87. Genti Krasniqi), Maximilian Pichler, Thomas Festl, Patrick Kunze, Ludwig Peetz, Gerhard Stannek (64. Manuel Wenzel), Maurice Koller (46. Andreas Wechselberger), Maximilian Gürtler, Sebastian Marx (79. Maximilian Biegel), Franz Xaver Schreder (72. Philipp Zech) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Gürtler (22.), 0:2 Thomas Festl (42.), 0:3 Maximilian Biegel (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Andreas Roth (ASV Dachau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Markus Stiglmeir (66.).

Goldenes Händchen von Florian de Prato. In der 51. Minute wechselte der Trainer des TSV Grünwald den Sieg in Pullach ein. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie nach der Pause an Fahrt auf. Zunächst brachte Nam Max Nguyen die Hausherren in Führung, doch schon im Gegenzug zappelte die Kugel im Netz von Marijan Krasnics Kasten zum Ausgleich und David Wörns traf zum Ausgleich. Joker Rojek trumpfte dann in der Schlussphase mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten auf. Pullach dezimierte sich gegen Ende der Partie noch selbst: Nils Allmang sah die Ampelkarte, Keita Kawai flog direkt vom Platz. SV Pullach – TSV Grünwald 1:3

SV Pullach: Marijan Krasnic, Josef Burghard (46. Nils Allmang), Andrej Ogorodnik, Fabian Lamotte, Luis Yanis Marseiler, Mathis Horndasch, Marko Tomicic (66. Max Zander), Keita Kawai, Dominik Bacher (75. Clint Schmidt), Maximilian Stapf (85. Solomon Effiong), Nam Max Nguyen - Trainer: Fabian Lamotte

TSV Grünwald: Kevin Mertes, Markus Kreuzeder, Luis Heinzlmeier, Marco Bornhauser, David Wörns, Vincent Traub, Fabian Traub, Dario Matijevic (46. David Halbich), Tassilo Körner (51. Alexander Rojek), Andre Gasteiger (83. Leon Sammer), Harouna Boubacar - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Michael Hagl (Grassau) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Nam Max Nguyen (48.), 1:1 David Wörns (49.), 1:2 Alexander Rojek (88.), 1:3 Alexander Rojek (90.+2)

Gelb-Rot: Nils Allmang (87./SV Pullach/)

Rot: Keita Kawai (90./SV Pullach/)

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat sich im Heimspiel gegen den SC Eintracht Freising dank einer starken zweiten Hälfte mit 3:0 durchgesetzt. Bei den Hausherren avancierte Michael Dietl zum Matchwinner. In der 66. Minute traf der 32-Jährige zur Führung. Vier Minuten später sorgte er mit einem verwandelten Elfer für die Vorentscheidung. Dominik Schäffer machte in der 84. Minute dann den Sack endgültig zu. Die Eintracht aus Karlsfeld vergrößert den Abstand auf die Relegationsplätze auf sechs Zähler. Freising bleibt in der kritischen Zone. TSV Eintracht Karlsfeld – SC Eintracht Freising 3:0

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Marco Schlittmeier (88. Lorenzo Kehl), Ivan Ivanovic, Lukas Paunert (86. Markus Huber), Dominik Pöhlmann (70. Fitim Raqi), Jonas Eicher, Dominik Schäffer, Abdul Bangura (76. Florian Schrattenecker), Fabian Schäffer, Kubilay Celik, Michael Dietl (82. Christoph Traub) - Trainer: Ugur Alkan

SC Eintracht Freising: Maximilian Oswald, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer, Frederic Rist, Jonas Mayr, Domagoj Tiric, Felix Fischer, Niklas Tatzer (72. Fabian Löw), Florian Schmuckermeier (73. Marcos Hones), Christian Schmuckermeier (77. Liam Russo), Luka Brudtloff (64. Felix Günzel)

Schiedsrichter: Johannes Roth (Rain) - Zuschauer: 86

Tore: 1:0 Michael Dietl (66.), 2:0 Michael Dietl (70. Foulelfmeter), 3:0 Dominik Schäffer (84.)

Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 14:00 PUSH

Freitag:

Der Kirchheimer SC bekam es mit dem SSV Eggenfelden zu tun. Bereits nach zehn Minuten gingen die Hausherren durch Özdemir in Führung. Noch vor der Halbzeit entschied der KSC durch Treffer von Cazorla (36.) und Vollmann (45.) die Partie. Nach der Halbzeit war es Schmöller (56.), der per Strafstoß den Deckel draufpackte. Mit dem Sieg bleiben die Kirchhheimer an der Tabellenspitze dran. Kirchheimer SC – SSV Eggenfelden 4:0

Kirchheimer SC: Martin Egner, Thomas Branco De Brito, Philipp Maiberger, Marinus Bachleitner, Sebastian Zielke, Korbinian Vollmann (77. Niklas Karlin), Denis Zabolotnyi, Alessandro Cazorla (71. Kilian Kraus), Peter Schmöller (60. Fedja Huskic), Kerim Özdemir (69. Marco Flohrs), Luca Mauerer (75. Benjamin Murga) - Trainer: Steven Toy

SSV Eggenfelden: Klaus Malec, Johannes Rudlof, Daniel Kerscher, Raphael Schmidhuber, Timo Schmidhuber (81. Benedikt Schäffler), Alexander Gordok, Maximilian Grötzinger (69. Goran Sujic), Tobias Huber, Nico Daffner (74. Malick Cessay), Daniel Ungur (74. Lukas Hochstetter), Paul Angermeier - Trainer: Tobias Huber

Schiedsrichter: Nick Ebner () - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Kerim Özdemir (9.), 2:0 Alessandro Cazorla (35.), 3:0 Korbinian Vollmann (45.), 4:0 Peter Schmöller (56. Foulelfmeter)

Das Top-Duell stand an. Der Zweite, TSV Ampfing, hatte den Dritten, die SpVgg Landshut, zu Gast. Nach 38 Minuten musste der Ampfinger Atakan Akdemir die Partie zehn Minuten von außen begutachten. Viel mehr außer einige Gelbe Karten konnten die 230 Zuschauer beim Top-Spiel nicht sehen. Mit dem 0:0 bleibt der TSV Ampfing auf dem zweiten PLatz, gefolgt von den Gästen aus Landshut. TSV Ampfing – SpVgg Landshut 0:0

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Teodor Popa (46. Mateo Cacic), Kodjovi Koussou, Michael Steppan, Atakan Akdemir (46. Marcell Arnold), Timo Pagler, Irfan Selimovic, Daniel Toma, Mike Opara, Valentino Gavric (81. Marcel Meingaßner) - Trainer: Rainer Elfinger

SpVgg Landshut: Louis Tournier, Yannick Justvan, Alexander Hagl, Stefan Alschinger, Jannik Vom Hofe (71. Kilian Maul), Dominik Past, Fabian Gruber, Dejan Ignjatic, Fabian Past (46. Florentin Seferi), Lucas Biberger (86. Philipp Müller), Stephan König (86. Bastian Lomp) - Trainer: Christian Endler

Schiedsrichter: Fabian Kirchberger (Kropfmühl) - Zuschauer: 230

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore