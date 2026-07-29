Mehrere Führungswechsel: FC Cuxhaven verliert turbulenten Test

– Foto: Steffi Rathje

Die Vorbereitung neigt sich allmählich dem Ende zu. Der FC Cuxhaven empfing am Dienstagabend mit dem ESC Geestemünde nochmals einen Fünftligisten und musste sich nach einem munteren Schlagabtausch in letzter Sekunde geschlagen geben.

Die Anfangsphase ging eindeutig an die Gäste. Maikol Valencia Mina bestrafte eine Unaufmerksamkeit in der Cuxhavener Defensive nach 17 Minuten - 0:1. Mit zunehmender Spielzeit übernahm die Mannschaft von Timo Szybora das Kommando. Sie erspielte sich eine Reihe von hochkarätigen Möglichkeiten. An der Präzision im Abschluss mangelte es jedoch erheblich. Der fällige Ausgleich fiel dennoch: Nachdem Marvin Pannhorst an Maximilian Dubiel scheiterte, staubte Vinicius Santos de Oliveira ab. Noch vor der Pause bog der FCC die Begegnung sogar komplett um. Ein Zuspiel von Maximilian Denker verwertete Junes Szybora zur 2:1-Pausenführung.

Es folgten viele Wechsel auf beiden Seiten, wovon eher der zwischenzeitlich doch sehr wacklige ESC profitierte. Ein Doppelschlag brachte ihn wieder auf Kurs. Erneut Valencia, der einen Fehler im Cuxhavener Spielaufbau bestrafte, sowie ein abgefälschter Schuss von Anil Tastan brachten das 2:3. Die Hausherren meldeten sich aber nochmals zurück. Stefan Cordts traf nach Sololauf über den halben Platz in der letzten Minute der regulären Spielzeit zum Ausgleich. Dabei blieb es aber nicht. Mit der finalen Aktion des Spiels köpfte Ben Luca Naujoks zum 3:4-Siegtor ein. Zuvor traf bereits Valencia den Querbalken, sodass beim Verwerten des Abprallers keinerlei Probleme mehr bestanden.

Der FC Cuxhaven musste damit eine weitere knappe sowie vermeidbare Niederlage einstecken, scheint aber trotzdem gerüstet für die Landesliga Lüneburg, wo er zum Auftakt bei Meisterschaftsaspirant Bornreihe antritt.