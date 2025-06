Mehrere Abschiede in der Kreisliga und Bezirksliga-Zugang

Eine Vereinslegende tritt kürzer! Was Häcker in den letzten Jahren für den Verein geleistet hat ist nicht im Worte zu fassen. Es wird kein kompletter Abschied vom TSV sein - in seiner Tätigkeit als Co-Trainer von Team 1 wird unser Häcker nun zurück treten! Vielen Dank für deine Arbeit in den letzten Jahren!

Andreas Poser Legende! Die Zeit ist gekommen - unsere Legende Andi Poser beendet seine unglaubliche Fussballkarriere. Wir als TSV bedanken uns für die letzten 4 Jahre und sind froh, dass wir als Verein ebenfalls ein Teil deiner Fussballkarriere waren. Wir TSVler sind froh über all die schönen Momente die wir zusammen geteilt haben & vor allem die vielen Tore die du für unsere Farben geschossen hast! Du hattest maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga & hast uns vor 2 Jahren mit 29 Toren auf Platz 5 der Bezirksliga geschossen! Andi - vielen Dank für alles! Für deinen Einsatz, deine Tore, deine Vorlagen, dein Engagement, deine Ratschläge und deine Art, dein Wissen an deine Mitspieler weiterzugeben! Wir ziehen den Hut vor dir & deiner Karriere! Machs gut Andi Poser Legende

Ein Kuppinger Junge verlässt den Verein! Von der F-Jugend bis zu den Aktiven. Unzählige Spiele, Tore, Vorlagen und gewonnene Zweikämpfe - Marco hat in seiner Zeit beim TSV so einiges geleistet! Sowohl auf als auch neben dem Platz konnte man sich jederzeit auf ihn verlassen. Marco du wirst uns sehr fehlen! Wir wünschen dir für deine sportliche Zukunft nur das Beste & hoffen, dass du irgendwann den Weg zum TSV zurück findest!

Leider müssen wir auch in diesem Jahr einige TSVler verabschieden. Fabi Schöck wird den TSV Kuppingen verlassen. Danke Fabi für deinen Einsatz in den letzten Jahren beim TSV & viel Erfolg bei deinem neuen Verein!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SC Altbach (Kreisliga B1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen, Sirat Ahmadzai! Der SC Altbach freut sich sehr, Sirat Ahmadzai als Neuzugang für die Saison 2025/2026 begrüßen zu dürfen! Sirat bringt viel Leidenschaft, Engagement und den Willen mit, gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen. Wir sind stolz, dich in unserer SCA-Familie zu haben! Schön, dass du da bist, Sirat. Auf eine erfolgreiche und starke gemeinsame Zeit!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Dotternhausen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

1. Neuzugang fix! Willkommen im Team, Fabi Zirkel! Der 19-Jährige wechselt von der TSG Balingen U23 zu uns und verstärkt ab sofort unseren Kader. Mit viel Potenzial und Ehrgeiz bringt Fabi frischen Wind in unsere Mannschaft – wir freuen uns riesig, ihn an Bord zu haben!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Herbolzheim (Kreisliga B5 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Abschiede bei unseren TSV - Das Ende einer Runde bedeutet zumeist auch Abschiede, so leider auch bei unserem TSV in diesem Jahr. Wir verabschieden uns von gleich vier Spielern die unseren TSV verlassen oder Ihre aktive Laufbahn beenden. Den Anfang macht Tom Hopfhauer, er stieß vergangenes Jahr aus der eigenen Jugend zu unseren aktiven und wusste direkt zu überzeugen. Mit 10 Toren und seiner Abgeklärtheit kam Tom direkt in den aktiven an & versucht sich nun in einer höheren Spielklasse. Wir bedanken uns für das gemeinsame Jahr und wünschen viel Erfolg und Gesundheit bei deiner neuen Aufgabe Tom. Die Türe zurück nach Herbolzheim steht dir jederzeit offen. Dann möchten wir uns noch von 3 Spielern verabschieden die sich aus verschiedenen Gründen vom aktiven Fußball zurück ziehen. Mit Domenic Brunner, Christian Engel und Pommes (aka Andreas Eckert) verlieren wir drei langjährige spieler und Gesichter der Mannschaft. Mit einer unterschiedlichen Anzahl an aktiven Jahren aber einem gleichbleibenden Engagement prägten die drei Jahre lang unsere aktive Mannschaft. Dome kam vor circa 4 Jahren als „neigeschmeckter“ zu unserem TSV integrierte sich aber direkt bei unseren Herren und wurde zum festen Bestandteil der Mannschaft. Mit vorbildlichen Engagement auf und neben dem Platz gab Dome immer alles für unsere Farben. Christian kam damals als A-Jugendlicher aus dem eigenen Nachwuchs zu unseren Herren und spielte in seiner aktiven Laufbahn ausschließlich für unseren TSV, hierbei überzeugte er vorallem durch eines - Konstanz. Über viele Jahre belebte er unsere rechte Seite oder riegelte sie nach hinten ab. Mit Christian verlieren wir einen Spieler der stets Einsatz für unseren TSV zeigte und einen echten Dauerbrenner der quasi kein Spiel verpasste. Einen ähnlichen Werdegang legte unser Pommes hin, aus der eigenen Jugend und ausschließlich in Grün-Weiß prägte unser Pommes eine Ära. Er führte die Mannschaft jahrelang als Kapitän aufs Feld und ist auch abseits des Platzes ein wichtiger Charakter für Mannschaft und Verein. Mit jahrelangem tadellosen Einsatz sowie der ein oder anderen Show Einlage (zuletzt bei „Let‘s Dance“) brachte unser Zauberer die Gegner reihenweise zur Verzweiflung. Männer wir danken euch für euren Einsatz in Grün-Weiß und freuen uns euch auf dem Sportplatz wieder zu sehen. Positive News gleich hinterher, unsere Jungs die ihre Karriere offiziell beendet haben, signalisierten alle drei das wir sie gelegentlich bei unserer Reserve wieder sehen werden.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++