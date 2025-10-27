Mehr Zuschauer als in der Oberliga: Große Kulisse in der Harzoberliga

416 Zuschauer waren trotz widriger Witterung ins Hagental gekommen, um das Harzoberliga-Derby zwischen dem SV Germania Gernrode und dem SV Grün-Weiß Rieder zu verfolgen. Zu sehen bekamen sie ein einseitiges Duell: Mit einem 6:0-Heimerfolg wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht und verteidigten somit die Tabellenspitze.

Die Auszeichnung als Männer des Tages teilten sich dabei zwei Akteure bei den Germanen: Aaron Vincentini, der zweimal traf und zwei Treffer auflegte, und Florian Machemehl, der seinen zweiten Dreierpack in Folge schnürte. Für den Schlusspunkt sorgte Rick-Paul Bunzel in der 90. Minute - und untermauerte damit den deutlichsten Derbysieg seit der FuPa-Aufzeichnung beginnend in der Landesklasse-Saison 1997/98.

Mit 18 Punkten aus sieben Partien und 39:8 Toren bleibt der SV Germania Gernrode damit aktuell das Maß aller Dinge in der Harzoberliga - allerdings punktgleich mit dem SV Westerhausen II. Und auch in der Zuschauertabelle liegen die Germanen seit Sonntag vorne. Immerhin zählte das Derby am Sonntag mehr Besucher als das Spitzenspiel in der Oberliga. Mehr als 400 Zuschauer würde sich so mancher Oberligist wünschen.

