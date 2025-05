Mehr Zuschauer als Einwohner: Fast 900 Besucher in der Landesklasse

Die extra für die Partie ausgerufenen Parkplätze im Ort waren voll, der Andrang schon vor dem Anpfiff riesig. Beide Mannschaften liefen mit Nachwuchsmannschaften aus ihrem Verein ein, rund um das Derby gab es einen bunten Rahmen. "Ich möchte weniger auf das Spiel eingehen, sondern mehr auf die Leute, die drumherum hier ein Event gezaubert haben. Wahnsinn, was Berßel an Helfern und Unterstützern hat, die das alles im Ehrenamt machen. Sie sind für mich heute Man of the Match", sagte TSV-Vorstandsmitglied Andreas Grunske nach der Begegnung.