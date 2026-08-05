Mehr zählen, mehr Stress? Schiris bewerten neue Regeln

Mit dem Start der Saison 2026/27 treten im Fußball wieder einige Regeländerungen in Kraft (siehe Ende des Artikels). Ziel dieser Regeln ist es vor allem, das Spiel zu beschleunigen und Zeitspiel konsequenter zu unterbinden. Einige der Neuerungen waren bereits bei der laufenden Weltmeisterschaft zu beobachten, nun halten sie auch auf den Amateurplätzen Einzug. Doch wie kommen die Änderungen bei denen an, die sie Woche für Woche umsetzen müssen?
FuPa Thüringen hat sich unter Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern aus verschiedenen Spielklassen umgehört – von der Kreisoberliga bis zur 3. Liga. Während die meisten die Neuerungen grundsätzlich nachvollziehen können, sehen sie vor allem im Amateurbereich auch einige praktische Herausforderungen.
Lara Abeßer (Schiedsrichterin Landesklasse Männer, Regionalliga Frauen, Zella-Mehlis): „Am Anfang einer Saison ist es oft schwer einzuschätzen, welche Auswirkungen neue Regeln tatsächlich haben. Letzte Saison wurde beispielsweise viel über das Anzählen des Torhüters beim Abschlag gesprochen, letztlich war das nach ein paar Spielen aber schnell Routine. Ich denke, dass es sich mit den diesjährigen Regeländerungen ähnlich verhalten wird. Die neuen Zeitvorgaben bei Abstößen, Einwürfen oder nach Verletzungen werden das Schiedsen aus meiner Sicht nicht wesentlich erschweren, man muss lediglich etwas genauer auf die Zeit achten. Anspruchsvoller finde ich die neuen Vorgaben bei Spielerwechseln, da man neben den administrativen Aufgaben auch die Zeit im Blick behalten muss. Im Kollektiv lässt sich das gut bewältigen, allein ist es jedoch deutlich schwieriger. Die größte Herausforderung wird zu Saisonbeginn wahrscheinlich sein, dass viele Spieler und Trainer die neuen Regeln noch nicht kennen oder verinnerlicht haben. Das kann zunächst zu mehr Diskussionen führen. Insgesamt denke ich aber, dass sich die Änderungen in den Spielalltag integrieren lassen und zum Ende der Saison schon deutlich sicherer ablaufen als zu Beginn.“
Daniel Bartnitzki (Schiedsrichter 3. Liga, Erfurt): „Ich konnte die neuen Regeln bereits in zwei Vorbereitungsspielen und bei einem Einsatz als Assistent in der Regionalliga miterleben. Nicht alle Regeländerungen finde ich gut beziehungsweise leicht umsetzbar – gerade mit Blick auf den Amateurbereich. Das Thema mit dem Fünf-Sekunden-Countdown bei Abstößen und Einwürfen finde ich grundsätzlich gut. Man braucht ihn nicht immer, aber gerade in engen Schlussphasen ist das ein zusätzliches Mittel, um Zeitspiel zu unterbinden, ohne gleich eine Gelbe Karte zeigen zu müssen. Schwieriger sehe ich dagegen die neuen Vorgaben bei Auswechslungen oder Verletzungen mit der Minute außerhalb des Spielfelds. Im Profibereich mit einem vierten Offiziellen ist das sicher gut umsetzbar. Ein Schiedsrichter im Kreis, der allein pfeift oder noch jung ist, hat aber ohnehin schon genug zu tun und kann nicht ständig noch die Zeit im Blick behalten. Irgendwann wird es einfach zu viel, wenn wir immer mehr mit Zählen beschäftigt sind. Am Ende geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“
Paul Geißler (Schiedsrichter Thüringenliga, Rudolstadt): „Ich sehe Regeländerungen grundsätzlich gelassen entgegen. In meinen 18 Jahren als Schiedsrichter habe ich zahlreiche Anpassungen erlebt, die mal größere, mal kleinere Diskussionen ausgelöst haben. Auch die aktuellen Änderungen fügen sich in diese Entwicklung ein. Wie sich insbesondere die neuen Vorgaben rund um das Zeitspiel in der Praxis bewähren, wird sich aber erst im Spielbetrieb zeigen. Kritisch sehe ich, dass Schiedsrichter zunehmend in eine dienstleistende Rolle gedrängt werden könnten. Wenn wir in immer mehr Situationen verpflichtet sind, verbleibende Zeiten anzuzeigen oder herunterzuzählen, gehen wichtige Momente verloren, in denen wir durch kurze Gespräche mit den Spielern deeskalierend auf das Spielgeschehen einwirken können. Insgesamt machen die neuen Regelungen die Spielleitung aus meiner Sicht nicht einfacher. Sie eröffnen aber zusätzliche Möglichkeiten, Zeitspiel einzudämmen und Entscheidungen für alle Beteiligten transparenter zu gestalten. Herausfordernder wird die Spielleitung vor allem dadurch, dass Schiedsrichter künftig zusätzliche Zeitvorgaben im Blick behalten, zählen und kommunizieren müssen.“
André Blank (Schiedsrichter Oberliga, Borsch): "Die Regeländerungen zur Saison 2026/27 sind etwas umfangreicher als in den vergangenen Spielzeiten. Ich denke allerdings, dass sie die Spielleitung nicht grundsätzlich schwieriger machen. Dennoch nimmt die Komplexität der Aufgaben eines Schiedsrichters weiter zu. Serviceleistungen wie das Herunterzählen der letzten fünf Sekunden bei Einwürfen oder Abstößen gehören nun dazu und müssen stets bedacht werden. Gleichzeitig haben die Unparteiischen damit ein weiteres Werkzeug an die Hand bekommen, um auf Verzögerungen bei Spielfortsetzungen zu reagieren und das Spiel insgesamt zu beschleunigen. Gerade der Aspekt einer kurzzeitigen Unterzahl einer Mannschaft kann spielentscheidender sein als eine Verwarnung. Deshalb ist an dieser Stelle das richtige Fingerspitzengefühl gefragt. Insgesamt bleibt die Spielleitung wie bisher gleich, wird aber in bestimmten Aufgabenbereichen erweitert. Ob der gewünschte Effekt eines schnelleren Spiels tatsächlich eintritt, wird sich erst im Laufe der Saison zeigen.“
Michael Knauer (Schiedsrichter Kreisoberliga, Waffenrod): „Die 'kleinen' Schiedsrichter auf Landes- und Kreisebene müssen am Ende das umsetzen, was sich die Verantwortlichen für den Profifußball ausdenken. Im Kreis hat man es oft schon schwer genug, wenn man ein Spiel alleine leitet. Jetzt soll man zusätzlich noch auf die Zeiten bei Einwürfen, Wechselvorgängen oder Verletzungen achten. Das wird teilweise nicht einfach werden. Ich denke auch, dass einige Zuschauer künftig genau darauf achten und Verstöße gegen die Zeitvorgaben sofort bemängeln werden. Für den Profibereich finde ich diese Regeln dagegen völlig richtig. Dort wird vor einem Einwurf oft noch der Ball sauber gemacht oder Spieler lassen sich nach einer Verletzung auf dem Platz behandeln und stehen anschließend direkt wieder auf dem Feld. Bei der WM hat man aus meiner Sicht bereits gesehen, dass es dadurch weniger Behandlungen auf dem Spielfeld gab. Aber wie gesagt: Wir im Kreis müssen die Regeln am Ende umsetzen.“
Zeitlimits bei Auswechslungen: Verlässt ein ausgewechselter Spieler das Feld nicht innerhalb von zehn Sekunden nach der Wechselanzeige, darf der Ersatzspieler erst nach einer Minute und bei der nächsten Spielunterbrechung eingewechselt werden.
Fünf-Sekunden-Countdown: Sowohl bei Einwürfen als auch bei Abstößen kann der Schiedsrichter künftig einen Fünf-Sekunden-Countdown anzeigen. Wird die Spielfortsetzung danach nicht ausgeführt, erhält beim Einwurf der Gegner den Ball, beim Abstoß gibt es Eckstoß.
Unterzahl nach Verletzungsbehandlung: Spieler, die auf dem Feld behandelt werden oder eine verletzungsbedingte Unterbrechung verursachen, müssen das Spielfeld verlassen und dürfen frühestens nach einer Minute zurückkehren.
Vorteil bei falsch ausgeführter Spielfortsetzung: Entsteht für die gegnerische Mannschaft aus einer falsch ausgeführten Spielfortsetzung (zum Beispiel einem fehlerhaften Einwurf) ein Vorteil, kann der Schiedsrichter weiterspielen lassen.
Keine persönliche Strafe nach Vorteil und Tor: Vereitelt ein Spieler eine offensichtliche Torchance, der Schiedsrichter entscheidet jedoch auf Vorteil und es fällt anschließend ein Tor, entfällt künftig die persönliche Strafe.