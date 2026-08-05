Mehr zählen, mehr Stress? Schiris bewerten neue Regeln Neue Regeln, neue Herausforderungen: So bewerten Thüringens Schiedsrichter die Änderungen zur Saison 2026/27 von André Hofmann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Paul Geißler sieht die neuen Regeln "gelassen". – Foto: © Sebastian Harbke

Mit dem Start der Saison 2026/27 treten im Fußball wieder einige Regeländerungen in Kraft (siehe Ende des Artikels). Ziel dieser Regeln ist es vor allem, das Spiel zu beschleunigen und Zeitspiel konsequenter zu unterbinden. Einige der Neuerungen waren bereits bei der laufenden Weltmeisterschaft zu beobachten, nun halten sie auch auf den Amateurplätzen Einzug. Doch wie kommen die Änderungen bei denen an, die sie Woche für Woche umsetzen müssen? FuPa Thüringen hat sich unter Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern aus verschiedenen Spielklassen umgehört – von der Kreisoberliga bis zur 3. Liga. Während die meisten die Neuerungen grundsätzlich nachvollziehen können, sehen sie vor allem im Amateurbereich auch einige praktische Herausforderungen.

Lara Abeßer (Schiedsrichterin Landesklasse Männer, Regionalliga Frauen, Zella-Mehlis): „Am Anfang einer Saison ist es oft schwer einzuschätzen, welche Auswirkungen neue Regeln tatsächlich haben. Letzte Saison wurde beispielsweise viel über das Anzählen des Torhüters beim Abschlag gesprochen, letztlich war das nach ein paar Spielen aber schnell Routine. Ich denke, dass es sich mit den diesjährigen Regeländerungen ähnlich verhalten wird. Die neuen Zeitvorgaben bei Abstößen, Einwürfen oder nach Verletzungen werden das Schiedsen aus meiner Sicht nicht wesentlich erschweren, man muss lediglich etwas genauer auf die Zeit achten. Anspruchsvoller finde ich die neuen Vorgaben bei Spielerwechseln, da man neben den administrativen Aufgaben auch die Zeit im Blick behalten muss. Im Kollektiv lässt sich das gut bewältigen, allein ist es jedoch deutlich schwieriger. Die größte Herausforderung wird zu Saisonbeginn wahrscheinlich sein, dass viele Spieler und Trainer die neuen Regeln noch nicht kennen oder verinnerlicht haben. Das kann zunächst zu mehr Diskussionen führen. Insgesamt denke ich aber, dass sich die Änderungen in den Spielalltag integrieren lassen und zum Ende der Saison schon deutlich sicherer ablaufen als zu Beginn.“

Lara Abeßer (links) und Daniel Bartnitzki (rechts).

Daniel Bartnitzki (Schiedsrichter 3. Liga, Erfurt): „Ich konnte die neuen Regeln bereits in zwei Vorbereitungsspielen und bei einem Einsatz als Assistent in der Regionalliga miterleben. Nicht alle Regeländerungen finde ich gut beziehungsweise leicht umsetzbar – gerade mit Blick auf den Amateurbereich. Das Thema mit dem Fünf-Sekunden-Countdown bei Abstößen und Einwürfen finde ich grundsätzlich gut. Man braucht ihn nicht immer, aber gerade in engen Schlussphasen ist das ein zusätzliches Mittel, um Zeitspiel zu unterbinden, ohne gleich eine Gelbe Karte zeigen zu müssen. Schwieriger sehe ich dagegen die neuen Vorgaben bei Auswechslungen oder Verletzungen mit der Minute außerhalb des Spielfelds. Im Profibereich mit einem vierten Offiziellen ist das sicher gut umsetzbar. Ein Schiedsrichter im Kreis, der allein pfeift oder noch jung ist, hat aber ohnehin schon genug zu tun und kann nicht ständig noch die Zeit im Blick behalten. Irgendwann wird es einfach zu viel, wenn wir immer mehr mit Zählen beschäftigt sind. Am Ende geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ Paul Geißler (Schiedsrichter Thüringenliga, Rudolstadt): „Ich sehe Regeländerungen grundsätzlich gelassen entgegen. In meinen 18 Jahren als Schiedsrichter habe ich zahlreiche Anpassungen erlebt, die mal größere, mal kleinere Diskussionen ausgelöst haben. Auch die aktuellen Änderungen fügen sich in diese Entwicklung ein. Wie sich insbesondere die neuen Vorgaben rund um das Zeitspiel in der Praxis bewähren, wird sich aber erst im Spielbetrieb zeigen. Kritisch sehe ich, dass Schiedsrichter zunehmend in eine dienstleistende Rolle gedrängt werden könnten. Wenn wir in immer mehr Situationen verpflichtet sind, verbleibende Zeiten anzuzeigen oder herunterzuzählen, gehen wichtige Momente verloren, in denen wir durch kurze Gespräche mit den Spielern deeskalierend auf das Spielgeschehen einwirken können. Insgesamt machen die neuen Regelungen die Spielleitung aus meiner Sicht nicht einfacher. Sie eröffnen aber zusätzliche Möglichkeiten, Zeitspiel einzudämmen und Entscheidungen für alle Beteiligten transparenter zu gestalten. Herausfordernder wird die Spielleitung vor allem dadurch, dass Schiedsrichter künftig zusätzliche Zeitvorgaben im Blick behalten, zählen und kommunizieren müssen.“

André Blank (Schiedsrichter Oberliga, Borsch): "Die Regeländerungen zur Saison 2026/27 sind etwas umfangreicher als in den vergangenen Spielzeiten. Ich denke allerdings, dass sie die Spielleitung nicht grundsätzlich schwieriger machen. Dennoch nimmt die Komplexität der Aufgaben eines Schiedsrichters weiter zu. Serviceleistungen wie das Herunterzählen der letzten fünf Sekunden bei Einwürfen oder Abstößen gehören nun dazu und müssen stets bedacht werden. Gleichzeitig haben die Unparteiischen damit ein weiteres Werkzeug an die Hand bekommen, um auf Verzögerungen bei Spielfortsetzungen zu reagieren und das Spiel insgesamt zu beschleunigen. Gerade der Aspekt einer kurzzeitigen Unterzahl einer Mannschaft kann spielentscheidender sein als eine Verwarnung. Deshalb ist an dieser Stelle das richtige Fingerspitzengefühl gefragt. Insgesamt bleibt die Spielleitung wie bisher gleich, wird aber in bestimmten Aufgabenbereichen erweitert. Ob der gewünschte Effekt eines schnelleren Spiels tatsächlich eintritt, wird sich erst im Laufe der Saison zeigen.“

André Blank (links) und Michael Knauer (rechts).