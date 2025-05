»Mehr Worte habe ich nicht«: Amberg wieder Bezirksligist!

Ganz geklärt ist die Angelegenheit noch nicht. Aber es kommt immer mehr Licht ins Dunkel - vor allem nach dem Samstag des 33. Spieltages in der Landesliga Mitte. So steht nun fest, dass der SV Schwandorf-Ettmannsdorf die Pole Position hat in Sachen Aufstiegsrelegation. Zudem ist fix, dass Aufsteiger Amberg gleich wieder runter muss.