„Mehr war leider nicht möglich“ – Buchbacher Ungeschlagen-Serie hält auch gegen Schwaben

Die Serie das TSV Buchbach hat auch gegen Schwaben Augsburg gehalten: Mit dem 1:1 am Freitagabend blieben die Rot-Weißen zum neunten Mal in Folge ungeschlagen und haben als Tabellensechster der Fußball-Regionalliga die 40-Punkte-Marke geknackt.

„Ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen. Der Gegner hatte in der ersten Halbzeit gar keinen Schuss aufs Tor, machte aber das 1:1. Wir hatten zwei, drei klare Dinger. In der zweiten Halbzeit schießt Augsburg einmal aufs Tor, da waren wir auch nicht so zwingend“, fasste TSV-Trainer Aleksandro Petrovic zusammen. Das Spiel litt unter den schlechten Platzverhältnissen. Für beide Mannschaften war es fordernd, den Ball zu kontrollieren. So basierten viele Szenen auf Zufall. Petrovic: „Aber wir haben die Verhältnisse angenommen und Zweikämpfe geführt. Mehr war leider nicht möglich.“

Es war es ein hitziges Gefecht, in dem Schiedsrichterin Davina Lutz 14 gelbe Karten auspackte und auch noch fast die komplette Gäste-Bank verwarnen musste. Die Nickeligkeiten der Schwaben, die viele Fouls von hinten begingen, zwangen Buchbach schon nach 19 Minuten zum ersten Wechsel, weil Daniel Muteba nach einer Attacke von Maximilian Heiß nicht mehr weitermachen konnte. Dennoch gab Buchbach in der ersten Hälfte den Ton an und hatte zwei Möglichkeiten durch Albano Gashi, der in der 27. Minute nach schöner Kombination über Sammy Ammari und Sascha Hingerl aus sechs Metern den Ball nicht im Kasten unterbrachte.

Umkämpftes Regionalligaspiel – Elfmeter sorgt für Buchbacher Führung

In der 34. Minute durften die Gastgeber aber doch jubeln. Dennis Ruisinger sprang der Ball im Strafraum an den Arm. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tobias Sztaf zu seinem neunten Saisontor. Am Ende der vierminütigen Nachspielzeit im ersten Abschnitt gelang den Gästen nach der zweiten Ecke in Folge der glückliche Ausgleich durch Heiß, der den Ball am ersten Pfosten über die Linie lenkte. Nach Wiederbeginn wurde die Partie hektischer. Viele Unterbrechungen hemmten den Spielfluss, und so sahen die 537 Zuschauer nur noch eine echte Torraumszene, in der Ludwig Zech gegen Simon Achatz zur Stelle war.