„Mehr war allemal drin“: Personalsorgen bremsen Hagen aus

Der SSC Hagen Ahrensburg musste sich am 4. Spieltag der Landesliga Holstein mit einem 1:1 gegen den SC Rönnau begnügen. Dabei musste der spielende Co-Trainer Kai Pohlmann die Verantwortung für Aydin Taneli übernehmen, der sich am DFB-Campus in Frankfurt aufhielt. Erschwert wurde die Aufgabe durch zahlreiche personelle Ausfälle, die sich vor allem im Offensivspiel bemerkbar machten.
„Wir sind schwer ins Spiel gekommen in der ersten Halbzeit. Man hat gemerkt, dass sechs, sieben Stammspieler fehlen, gerade vorne“, erklärte Pohlmann. Dadurch habe zunächst die nötige Abstimmung gefehlt: „Da war die Abstimmung noch nicht so ganz da, sodass wir nicht in die gefährlichen Räume gekommen sind.“ Die Gäste nutzten dagegen früh ihre Gelegenheit. Nicolai Steffen brachte Rönnau bereits in der 7. Minute in Führung.
Aus Sicht Pohlmanns wäre das Gegentor durchaus vermeidbar gewesen: „Am Ende hatten wir trotzdem viel Spielkontrolle und Rönnau geht durch einen langen Ball, der eigentlich einfach zu verteidigen ist, in Führung.“ Eine Antwort vor der Pause blieb aus. Der Co-Trainer räumte allerdings auch ein: „Wir schaffen es nicht, vor der Halbzeit noch zurückzukommen. Wir haben allerdings auch keine Riesenchancen, muss man dazu sagen.“
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Hagen verbessert. Pohlmann wechselte sich selbst zur Pause ein und sorgte in der 70. Minute persönlich für den Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit kommen wir dann viel besser ins Spiel, machen hochverdient den Ausgleich“, sagte der spielende Co-Trainer. Wenig später musste Rönnaus Marvin Heckler mit Gelb-Rot vom Platz (75.), sodass der SSC die Schlussphase in Überzahl bestritt.
Hagen drängte nun auf die komplette Wende. „Wir sind klar spielbestimmend. Rönnau kommt eigentlich nicht einmal mehr gefährlich vor das Tor, höchstens noch durch ein, zwei Standards“, bilanzierte Pohlmann. Auf der anderen Seite ergaben sich Möglichkeiten zum Siegtreffer, doch das 2:1 wollte nicht mehr fallen. „Am Ende haben wir die größeren Chancen und hätten sicherlich den Sieg verdient gehabt.“
Angesichts der angespannten Personalsituation konnte der Co-Trainer dem Remis dennoch etwas abgewinnen. „Unter den Umständen der vielen Verletzungen, dann noch eine frühe Verletzung im Spiel, sind wir erst mal froh, dass wir nicht verloren haben und einen Punkt mitgenommen haben.“ Ganz zufrieden war er allerdings nicht: „Aber mehr war allemal drin.“
Mit fünf Punkten aus vier Spielen steht der SSC Hagen Ahrensburg auf Rang acht und hat bislang eine ausgeglichene Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Der SC Rönnau holte seinen ersten Saisonpunkt und liegt mit einem Zähler auf dem 13. Tabellenplatz.
Für Hagen richtet sich der Blick nun schnell auf die nächste Aufgabe. Pohlmann gibt die Marschroute vor: „Ziel ist es, in jedem Spiel zu punkten.“
SSC Hagen Ahrensburg – SC Rönnau 1:1
SSC Hagen Ahrensburg: Daniel Konrad, Niklas Broszio, Christopher Herklotz, Marc Misselhorn, Kent Wienholtz (15. Volodymyr Tsurkan), Tolga Can James Dogan (66. Alexander Kordys), Paul Biermann, Raik Robin Sauer, Jurek Keller, Raphael Reifschneider (46. Kai Pohlmann) (83. Lennart Lachmann), Yasin Malik Arslan (53. Wilco Heinrichson) - Co-Trainer: Kai Pohlmann
SC Rönnau: Tim Hamann, Torge Schöning, Mats Hamann, Nicolai Steffen (83. Mats Glodeck), Marvin Heckler, Torge Leo Facklam, Ruven Seydel (83. Konstantin Reimpell), Janick Loose (80. Tim Bedei), Omer Shwan, Thore Dohm, Jasper Fredrich (30. Raise Takemoto) - Trainer: Pascal Lorenz
Schiedsrichter: Jacob Sühl
Tore: 0:1 Nicolai Steffen (7.), 1:1 Kai Pohlmann (70.)
Gelb-Rot: Marvin Heckler (75./SC Rönnau)