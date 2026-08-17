„Mehr war allemal drin“: Personalsorgen bremsen Hagen aus Der SSC Hagen Ahrensburg kommt gegen den SC Rönnau nach frühem Rückstand nicht über ein 1:1 hinaus. Der spielende Co-Trainer Kai Pohlmann trifft selbst zum Ausgleich und sieht sein Team vor allem nach der Pause im Vorteil. von ck · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Der SSC Hagen Ahrensburg musste sich am 4. Spieltag der Landesliga Holstein mit einem 1:1 gegen den SC Rönnau begnügen. Dabei musste der spielende Co-Trainer Kai Pohlmann die Verantwortung für Aydin Taneli übernehmen, der sich am DFB-Campus in Frankfurt aufhielt. Erschwert wurde die Aufgabe durch zahlreiche personelle Ausfälle, die sich vor allem im Offensivspiel bemerkbar machten.

„Wir sind schwer ins Spiel gekommen in der ersten Halbzeit. Man hat gemerkt, dass sechs, sieben Stammspieler fehlen, gerade vorne“, erklärte Pohlmann. Dadurch habe zunächst die nötige Abstimmung gefehlt: „Da war die Abstimmung noch nicht so ganz da, sodass wir nicht in die gefährlichen Räume gekommen sind.“ Die Gäste nutzten dagegen früh ihre Gelegenheit. Nicolai Steffen brachte Rönnau bereits in der 7. Minute in Führung. Aus Sicht Pohlmanns wäre das Gegentor durchaus vermeidbar gewesen: „Am Ende hatten wir trotzdem viel Spielkontrolle und Rönnau geht durch einen langen Ball, der eigentlich einfach zu verteidigen ist, in Führung.“ Eine Antwort vor der Pause blieb aus. Der Co-Trainer räumte allerdings auch ein: „Wir schaffen es nicht, vor der Halbzeit noch zurückzukommen. Wir haben allerdings auch keine Riesenchancen, muss man dazu sagen.“

Pohlmann kommt – und trifft selbst Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Hagen verbessert. Pohlmann wechselte sich selbst zur Pause ein und sorgte in der 70. Minute persönlich für den Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit kommen wir dann viel besser ins Spiel, machen hochverdient den Ausgleich“, sagte der spielende Co-Trainer. Wenig später musste Rönnaus Marvin Heckler mit Gelb-Rot vom Platz (75.), sodass der SSC die Schlussphase in Überzahl bestritt. Hagen drängte nun auf die komplette Wende. „Wir sind klar spielbestimmend. Rönnau kommt eigentlich nicht einmal mehr gefährlich vor das Tor, höchstens noch durch ein, zwei Standards“, bilanzierte Pohlmann. Auf der anderen Seite ergaben sich Möglichkeiten zum Siegtreffer, doch das 2:1 wollte nicht mehr fallen. „Am Ende haben wir die größeren Chancen und hätten sicherlich den Sieg verdient gehabt.“