"Mehr Underdog geht nicht": Absteiger Bruckmühl empfängt den Meister

Absteiger SV Bruckmühl empfängt am 32. Spieltag der Landesliga Südost den FC Sportfreunde Schwaig. Anstoß ist im Mangfallstadion gegen den Meister am Samstag um 14 Uhr.

Bruckmühl – Schlechteste Abwehr gegen den gefährlichsten Angriff, schwächster Sturm gegen die beste Defensive, die Mannschaft mit den wenigsten Siegen gegen die mit den meisten und das Team mit den meisten Niederlagen gegen das mit den wenigsten. Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen gar nicht sein, wenn der SV Bruckmühl am Samstag auf den FC Sportfreunde Schwaig trifft. Denn während der SVB bereits als Absteiger feststeht, krönten sich die Gäste aus dem Landkreis Erding bereits zum Meister und damit Aufsteiger in die Bayernliga.

An die Rollenverteilung schließt auch Trainer Mike Probst nahtlos an: „Mehr Underdog geht nicht.“ Die Sportfreunde konnten die vergangenen fünfzehn Landesliga-Partien allesamt für sich entscheiden. Erst einmal ging der unangefochtene Primus in dieser Saison als Verlierer vom Feld. Zeitgleich sind die Bruckmühler mit fünf Niederlagen in Folge das formschwächste Team der Liga. Im Hinspiel kassierte das Team aus dem Mangfalltal die bislang höchste Saisonniederlage. 0:6 hieß es nach 90 Minuten .

Nur noch drei Spieltage stehen in der Spielzeit 2024/2025 in der Landesliga Südost an. Mehrere Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf sind noch offen. Eine im Tabellenkeller ist allerdings bereits am vergangenen Wochenende gefallen. Der SV Bruckmühl steht nach der 0:3-Pleite beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen als erster Bezirksliga-Absteiger fest.

Somit geht es sowohl für den SVB als auch den Schwaig in den restlichen Spielen de facto um nichts mehr. Ein Fehler des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) hat den Kampf um den Klassenerhalt kurz vor Saisonende allerdings noch einmal kräftig durcheinandergewirbelt.

Erster Rückrundensieg als Ziel des SV Bruckmühl für die Restsaison

Dadurch bietet sich dem SVB in den letzten drei Partien zumindest noch die Möglichkeit, die rote Laterne abzugeben. Der Rückstand auf den Vorletzten, den VfR Garching, liegt bei vier Zählern. Allerdings hat der Bayernliga-Absteiger nach der umstrittenen Entscheidung des BFV noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Außerdem haben die Bruckmühler das schlechtere Torverhältnis im Vergleich mit dem VfR.

Um das Vorhaben, die Saison nicht als Letzter zu beenden, abzuschließen, brauchen die Bruckmühler nicht nur Schützenhilfe, sondern auch den ersten Rückrundensieg und eine Überraschung gegen den Meister.

Von der Möglichkeit, den VfR Garching in der Endabrechnung möglicherweise noch überholen zu können, will Probst aber vorerst nichts hören: „Es wäre vermessen gegen den bereits feststehenden Meister der Liga zur Aufholjagd auf den Vorletzten zu blasen. In dieser Hinsicht natürlich nur die besten Glückwünsche nach Schwaig. Wir sind realistisch genug, werden stabil verteidigen müssen und das Positive aus Garmisch mitnehmen. Da ist es uns nach langer Zeit wieder gelungen Torchancen zu kreieren.“ Anstoß gegen die Schwaiger ist im Mangfallstadion am Samstag um 14 Uhr.