Mehr Trainerinnen im Fußball: FSA bietet kostenfreie Ausbildung an

– Foto: FSA

Mit dem Ziel, mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und mehr Frauen und Mädchen in den Sport zu bringen, hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) das Jahr 2026 zum Fokusjahr ausgerufen. Im Projekt "Unser Fußball - dein Zuhause" rückt der Verband die Rolle von Frauen im Fußball in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Dabei geht es nicht nur um Spielerinnen, sondern zum Beispiel auch um die Gewinnung von Trainerinnen.

So startet der FSA zum Start ins neue Jahr die Ausbildung zum DFB-Basis-Coach mit zwei Besonderheiten: zum einen unter dem Format "Women only", zum anderen mit dem Anreiz einer kostenfreien Ausbildung. Dies gab der Verband auf seinen Kanälen bekannt. Das Ausbildungsformat richte sich "gezielt an Trainerinnen ohne Lizenz" schreib der Verband und informiert: "Die Ausbildung läuft vom 21. Februar bis 26. Mai 2026 und wird im modernen Blended-Learning-Format durchgeführt. Eine begleitende Onlinephase wird durch drei Präsenztage in Sandersdorf ergänzt (07.03., 11.04. und 12.05.2026)."

>> Zum Anmeldungslink für den DFB-Basis-Coach: (hier klicken) Der DFB-Basis-Coach qualifiziere nicht nur dafür, Freude an Bewegung und Fußball zu vermitteln, sondern auch "spielorientierte und altersgerechte Trainingseinheiten zu planen und umzusetzen", heißt es. Außerdem gehe es in der Ausbildung darum, "den Wettspielbetrieb sicher zu begleiten" und "die eigene Trainerinnenpersönlichkeit weiterzuentwickeln", schreibt der FSA. Zentrale Inhalte seien etwa die Trainingsplanung, das Rollenverständnis und die Werte im Breitenfußball sowie die Trainingsphilosophie Deutschland.