»Mehr Topspiel geht nicht«: In Aidenbach brennt die Hütte

Die Tabellensituation auch vor dem 25. Spieltag lässt kaum Spielraum für Fehler: Der TSV Aidenbach steht mit 57 Punkten auf Rang zwei, punktgleich mit Spitzenreiter Beutelsbach. Nur einen Zähler dahinter lauert der FC Alkofen (56 Punkte) auf Rang drei. Ein Sieg für die Gäste aus Alkofen würde die Tabelle am vorletzten Spieltag erneut komplett auf den Kopf stellen und ein „Endspiel“ gegen Beutelsbach am finalen Wochenende ermöglichen. Für Aidenbach hingegen könnte ein Dreier bereits einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft oder zumindest den Relegationsplatz bedeuten.
Nach dem jüngsten Sieg gegen Aicha sieht Trainer Robert Seidl seine Mannschaft pünktlich zur Zielgeraden wieder in Top-Form. „Das Spiel gegen Aicha war das erwartet schwere Spiel, das wir aber aufgrund der taktisch disziplinierten und nach dem Winter besten Leistung, in meinen Augen verdient für uns entscheiden konnten“, resümiert Seidl. Trotz der ausbaufähigen Chancenverwertung blickt er dem Kracher gegen die Torfabrik der Liga (97 Saisontreffer) optimistisch entgegen: „In dieser Form sind wir schwer zu bespielen. Genau diese Form und diesen Willen brauchen wir in den letzten beiden Spielen.“
In Bezug auf den Gegner zeigt sich der Coach gewarnt: „Alkofen ist im Offensivspiel das Nonplusultra, wie man an den Toren sieht, und wir werden uns darauf vorbereiten. Ich habe sehr viel Respekt vor der Arbeit von Mario, der Druck liegt aber in diesem Spiel sicherlich auf Seiten seiner Mannschaft.“ Ein Punktgewinn könnte dem TSV bereits reichen, um die Entscheidung auf den letzten Spieltag zu vertagen. „Ich bin mehr als stolz auf meine Mannschaft, die trotz der Schwierigkeiten nach der Winterpause immer an sich geglaubt hat“, so Seidl abschließend.
Der FC Alkofen reist mit einer gewaltigen Portion Selbstvertrauen an, nachdem man die SpVgg Forsthart zuletzt mit 6:0 vom Platz fegte. Matthias Knogler, sportlicher Leiter in Alkofen, sieht sein Team bereit: „Das 6:0 gegen Forsthart war ein klares Statement von uns. Jetzt kommen genau die Spiele, auf die man die ganze Saison hinarbeitet und für die man Fußball spielt. Aidenbach und danach Beutelsbach – mehr Topspiel geht nicht. Wir sehen das nicht als Druck, sondern als riesige Chance, weil wir alles in der eigenen Hand haben.“
Die Motivation ist vor allem durch das Hinspiel besonders hoch, da man damals knapp unterlag. Knogler stellt klar: „Aidenbach wird ein richtig harter Gegner. Das Hinspiel haben wir verloren, allein das ist für uns Motivation genug, alles reinzulegen und diese Niederlage aus der Vorrunde vergessen zu machen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Ding ziehen.“ Gleichzeitig ist man sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Uns ist aber auch bewusst, dass bei einer Niederlage der Relegationsplatz fast nicht mehr möglich wäre.“
Das erste Aufeinandertreffen in der Vorrunde endete mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg für den TSV Aidenbach. Vor einer stattlichen Kulisse von 250 Zuschauern markierte Johannes Eder in der 71. Minute den entscheidenden Treffer. Robert Seidl erinnert sich noch gut an den glücklichen Spielverlauf: „Im Hinspiel gegen Alkofen hatten wir sehr viel Glück und einen wie nicht nur in diesem Spiel herausragenden Torhüter!“ Ob die Aidenbacher Defensive auch diesmal dem Offensivwirbel der Alkofener standhält, wird am Sonntag die entscheidende Frage sein.
Man darf gespannt sein, ob Beutelsbach den Thron über die Ziellinie rettet, oder ob am Ende doch noch Alkofen oder Aidenbach die lachenden Dritten sind, während Pleinting aus der Jäger-Rolle heraus alles auf eine Karte setzen muss.
Die weiteren Spiele am 25. Spieltag: