»Mehr Topspiel geht nicht«: In Aidenbach brennt die Hütte A-Klasse Osterhofen: Aidenbach strotzt vor Willen +++ Alkofen schickt 6:0-Statement voraus +++ Hochspannung im Aufstiegs-Krimi von Marco Baumgartner · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Die Topspiele in der A-Klasse Osterhofen reißen einfach nicht ab: Am vorletzten Spieltag kämpfen der TSV Aidenbach (rot) und der FC Alkofen (gelb) um die beste Ausgangssituation für den letzten Spieltag. – Foto: Mike Sigl

Die Tabellensituation auch vor dem 25. Spieltag lässt kaum Spielraum für Fehler: Der TSV Aidenbach steht mit 57 Punkten auf Rang zwei, punktgleich mit Spitzenreiter Beutelsbach. Nur einen Zähler dahinter lauert der FC Alkofen (56 Punkte) auf Rang drei. Ein Sieg für die Gäste aus Alkofen würde die Tabelle am vorletzten Spieltag erneut komplett auf den Kopf stellen und ein „Endspiel“ gegen Beutelsbach am finalen Wochenende ermöglichen. Für Aidenbach hingegen könnte ein Dreier bereits einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft oder zumindest den Relegationsplatz bedeuten.

Aidenbach: Taktische Disziplin als Schlüssel zum Erfolg Nach dem jüngsten Sieg gegen Aicha sieht Trainer Robert Seidl seine Mannschaft pünktlich zur Zielgeraden wieder in Top-Form. „Das Spiel gegen Aicha war das erwartet schwere Spiel, das wir aber aufgrund der taktisch disziplinierten und nach dem Winter besten Leistung, in meinen Augen verdient für uns entscheiden konnten“, resümiert Seidl. Trotz der ausbaufähigen Chancenverwertung blickt er dem Kracher gegen die Torfabrik der Liga (97 Saisontreffer) optimistisch entgegen: „In dieser Form sind wir schwer zu bespielen. Genau diese Form und diesen Willen brauchen wir in den letzten beiden Spielen.“ In Bezug auf den Gegner zeigt sich der Coach gewarnt: „Alkofen ist im Offensivspiel das Nonplusultra, wie man an den Toren sieht, und wir werden uns darauf vorbereiten. Ich habe sehr viel Respekt vor der Arbeit von Mario, der Druck liegt aber in diesem Spiel sicherlich auf Seiten seiner Mannschaft.“ Ein Punktgewinn könnte dem TSV bereits reichen, um die Entscheidung auf den letzten Spieltag zu vertagen. „Ich bin mehr als stolz auf meine Mannschaft, die trotz der Schwierigkeiten nach der Winterpause immer an sich geglaubt hat“, so Seidl abschließend.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Aidenbach Aidenbach FC Alkofen Alkofen 15:00 live PUSH