Mehr Top-Spiel geht nicht: Bonner SC bläst zum Angriff auf Hennef

Der SV Eilendorf durfte sich am Mittwoch im Pokal-Halbfinale mit Bayer 04 Leverkusen messen. – Foto: Linus Krieger

Das absolute Highlight der U19-Mittelrheinliga! Der noch gänzlich ungeschlagene Tabellenzweite empfängt den angeschlagenen Spitzenreiter zum Top-Spiel. Nur drei Zähler trennen den Bonner SC aktuell vom FC Hennef 05, wobei die Gastgeber mit einem Spiel weniger in der Hinterhand sogar die virtuelle Tabellenführung vor Augen haben. Während der BSC vor Selbstvertrauen strotzt, muss der Primus aus Hennef die bittere Pleite gegen Königsdorf schleunigst aus den Kleidern schütteln, um nicht pünktlich zum Saisonfinale vom Thron gestoßen zu werden.

So., 17.05.2026, 10:45 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal SV Eilendorf SV Eilendorf 10:45 PUSH

Derbyzeit in Vichttal Der 3:0-Erfolg beim FC Pesch am vergangenen Wochenende hat beim VfL Vichttal für Auftrieb gesorgt. Diesen Schwung will die Mannschaft vom Dörenberg nun nutzen, um im anstehenden Derby gegen den SV Eilendorf den nächsten Schritt Richtung rettendes Ufer zu machen.

Für die Gäste aus Eilendorf (33 Punkte) markiert die Partie die Rückkehr in den Liga-Alltag. Nachdem das Team von Trainer André Wolff zuletzt in der Meisterschaft spielfrei war, wartete unter der Woche ein echtes Highlight: Im Pokal-Halbfinale durfte man sich mit dem Bundesliga-Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen messen. Gegen die Werkself aus der DFB-Nachwuchsliga setzte es zwar eine 1:5-Niederlage, doch die Erfahrung gegen einen solchen Top-Gegner dürfte den Tabellenfünften eher gestärkt haben. Im Hinspiel behielt Eilendorf zudem mit einem klaren 3:0 souverän die Oberhand. „Derbys haben ihren eigenen Charakter“ Vichttals Trainer Imad Laadim blickt mit Vorfreude, aber auch mit dem nötigen Respekt auf das Nachbarschaftsduell. „Für uns steht ein Derby an. Eilendorf spielt eine starke Saison und ist eine Top-6-Mannschaft“, analysiert Laadim die Ausgangslage. Die deutliche Schlappe aus der Hinserie dient dabei als zusätzliche Motivation, es am Sonntag besser zu machen. „Dort haben wir nicht unsere Qualität auf den Platz gebracht. Wir wollen diesmal ein anderes Gesicht zeigen – Derbyspiele haben immer ihren eigenen Charakter“, so der Coach weiter.

Mit aktuell 16 Punkten auf dem zwölften Rang benötigt der VfL jeden Zähler, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen weiter zu verkürzen. Die Marschroute steht fest: „Wir werden alles investieren, um dem Gegner 90 Minuten Paroli zu bieten.“

Morgen, 13:00 Uhr FC Hürth FC Hürth FC Pesch Pesch 13:00 PUSH

Hürth gegen Pesch: Letzte Chance für die Gäste im Abstiegskampf? Nach deutlichen Niederlagen am vergangenen Wochenende stehen beide Mannschaften unter Zugzwang – besonders für die Gäste aus Pesch zählen im Kampf um den Klassenerhalt mittlerweile nur noch Siege. Der FC Hürth rangiert derzeit mit 24 Punkten auf dem achten Tabellenplatz (zwei Siege, sieben Niederlagen). Die Stimmung am Mittelrhein dürfte nach dem letzten Auftritt allerdings gedrückt sein: Beim SV Bergisch Gladbach kam die Elf von Trainer Ilyas Taha mit 1:6 mächtig unter die Räder. Doch der Coach blickt vor dem Duell gegen den Tabellendreizehnten nicht auf die nackten Zahlen. Trotz der deutlichen Pleite in der Vorwoche will Trainer Ilyas Taha den Blick vor dem kommenden Duell nicht zu sehr auf das Klassement richten. Für ihn zählen am Wochenende primär die Grundtugenden: „Die Tabelle ist nicht entscheidend. Es ist entscheidend, wer mehr investiert, mehr Zweikämpfe gewinnt und vor dem Tor konsequenter ist.“ Dass die Hürther wissen, wie man gegen Pesch punktet, bewiesen sie bereits im Hinspiel, das sie in einer torreichen Partie mit 4:3 für sich entschieden. Pesch unter Zugzwang Ganz anders ist die Ausgangslage beim FC Pesch. Mit nur zwölf Zählern auf der Habenseite rangiert das Team auf dem 13. Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits acht Punkte, weshalb die Partie in Hürth fast schon den Charakter einer letzten Chance bekommt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren. Trainer Yavuz Günay fordert daher eine deutliche Leistungssteigerung und eine Rückbesinnung auf die eigenen Stärken: „Nach unserer Niederlage geht es jetzt darum, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Unser Fokus muss wieder auf unserem Spiel liegen.“ Für Günay ist vor allem die Konstanz der entscheidende Faktor für einen möglichen Auswärtscoup: „Wir müssen über 90 Minuten konstant arbeiten, um in dieser Liga zu bestehen. Genau das erwarten wir von uns selber im nächsten Spiel.“

Reaktion nach Deutz-Pleite gefordert Nach der knappen 2:3-Niederlage bei der Sportvereinigung Deutz 05 am vergangenen Spieltag ist die Marschroute für die Dürener klar. Trainer Elias Ponsen fordert von seinem Team eine deutliche Steigerung, um den Anschluss an die Top-5 nicht zu verlieren. „Wir wollen nach den letzten Spielen definitiv eine Reaktion zeigen. Unser Fokus liegt darauf, wieder an unsere alte Stärke anzuknüpfen, gerade zu Hause“, so Ponsen. Besonders die Einstellung soll am Wochenende den Ausschlag geben, um die Punkte an der Westkampfbahn zu behalten. Der Coach warnt jedoch davor, die Gäste zu unterschätzen: „Wir wollen von der ersten Minute mit der richtigen Einstellung auftreten und alles investieren, um die drei Punkte hierzubehalten. Troisdorf wird uns alles abverlangen. Es wird nicht einfach, aber wir müssen als Mannschaft an unsere Grenze gehen und kämpferisch dagegenhalten.“ Erinnerungen an das Hinspiel-Debakel Die Gäste aus Troisdorf reisen derweil mit gemischten Gefühlen an. Zwar konnte man sich zuletzt ein 1:1-Remis gegen Rheinsüd Köln erkämpfen, doch in den Hinterköpfen dürfte noch das Hinspiel spuken. Dort fegte Düren die Sportfreunde mit einem deutlichen 6:0 vom Platz. Für die Elf von Trainer Tarek Maarouf bietet sich nun die Chance zur Wiedergutmachung. Maarouf schiebt die Favoritenrolle klar von sich: „Wir reisen als Außenseiter nach Düren. Wir werden alles tun, um die drei Punkte mit nach Troisdorf zu nehmen.“ Sollte der Coup gelingen, könnten die Sportfreunde einen riesigen Satz in Richtung Klassenerhalt machen. Ob die Überraschung gelingt oder Düren die Scharte aus der Vorwoche auswetzen kann, wird sich zeigen.

Wer bestätigt den Aufwärtstrend? Kann der TuS Blau-Weiß Königsdorf im Heimspiel gegen die Sportvereinigung Deutz 05 mit drei weiteren Punkten den Druck auf das Führungsduo hoch halten? Es ist das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die am vergangenen Wochenende die wohl größten Ausrufezeichen der Liga setzten und nun beweisen wollen, dass ihre Erfolgserlebnisse keine Eintagsfliegen waren. Die Hausherren vom TuS (37 Punkte) strotzen vor Selbstbewusstsein. Schließlich gelang es der Elf von Trainer Ufuk Balik am letzten Spieltag, den Primus aus Hennef mit 3:2 in die Knie zu zwingen. „Wir gehen mit breiter Brust hinein, da wir gegen Hennef gewonnen haben“, betont Balik vor dem Duell. Der Coach mahnt jedoch auch zur Konstanz, um den Anschluss an die absolute Spitze nicht zu verspielen: „Wir wollen jetzt natürlich nachlegen und nicht wieder ausrutschen wie gegen Erftstadt. Wir wollen gegen Deutz den Trend bestätigen und gewinnen.“ Das Hinspiel konnte Königsdorf bereits mit 2:0 für sich entscheiden. Deutz wittert die Überraschung Doch auch die Gäste aus Köln-Deutz reisen mit einer ordentlichen Portion Rückenwind an. Mit 25 Zählern auf dem Konto belegt die Sportvereinigung derzeit Rang sieben und konnte zuletzt ebenfalls einen 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Düren verbuchen. Für Trainer Mehmet Isik ist die Marschroute klar, auch wenn er die Schwere der Aufgabe betont: „Es ist für uns wieder ein Endspiel gegen eine Top-Mannschaft mit einem guten Trainer. Es wird eine große Herausforderung für uns.“ Dass es in dieser Phase der Saison keine Geschenke mehr gibt, ist Isik bewusst: „Wir wissen, dass ab jetzt kein einfaches Spiel mehr für uns kommt. Wir wollen das Bestmögliche herausholen.“

Rheinsüd Köln empfängt torhungrige Gladbacher Der Tabellenneunte aus Köln bekommt es mit der Offensivkraft des Tabellenvierten zu tun. Findet Rheinsüd das Mittel gegen Gladbach? Der Tabellenneunte FC Rheinsüd Köln steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe, wenn der SV Bergisch Gladbach 09 am Sonntag zu Gast ist. Während Rheinsüd zuletzt nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die Sportfreunde Troisdorf hinauskam, reisen die Gäste mit einer ordentlichen Portion Rückenwind an. Die 09er glänzten am vergangenen Spieltag beim beeindruckenden 6:1-Kantersieg gegen den FC Hürth und festigten damit ihren starken vierten Tabellenplatz (36 Punkte). Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete mit einem 1:1-Remis. Nun bleibt abzuwarten, ob die Gladbacher ihre aktuelle Offensivform dieses Mal in einen dreifachen Punktgewinn ummünzen können oder ob die Hausherren vor heimischer Kulisse erneut zum Stolperstein für ein Top-Team werden.

Morgen, 19:45 Uhr Bonner SC Bonner SC FC Hennef 05 FC Hennef 05 19:45 PUSH