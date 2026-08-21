Mehr Spitzenspiel geht nicht: TSV 185 Dachau empfängt Tabellenführer FC Stätzling

Top-Torjäger John Haist (Mitte) wird dem TSV Dachau längere Zeit fehlen. – Foto: RO

Die Dachauer gehen nach zuletzt drei Erfolgen in Serie mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Mit zwölf Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Christian Doll den zweiten Tabellenplatz. Die Gäste aus Stätzling führen die Liga mit 16 Punkten an. Fünf Siege und ein 2:2-Unentschieden gegen Aufsteiger SC Olching stehen bislang zu Buche.

Im Sportpark Dachau-Ost an der Alten Römerstraße kommt es am heutigen Freitag zum absoluten Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Südwest. Der TSV Dachau 1865 empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer FC Stätzling. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Gegen Stätzling geht es stets eng her

Allerdings mussten die Dachauer ihren jüngsten 6:0-Heimsieg gegen den FC Memmingen teuer bezahlen. Mit John Haist und Kapitän Nikolaus Grotz fallen gleich zwei wichtige Leistungsträger aufgrund schwerer Knieverletzungen längerfristig aus. TSV-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann erklärte, dass Haist voraussichtlich sehr lange fehlen werde. Grotz muss mindestens vier Wochen pausieren. Positive Nachrichten gibt es dagegen bei Antonios Masmanidis, der nach seinem Urlaub wieder zum Kader stößt.

Auch die Bilanz der vergangenen Saison macht deutlich, wie eng die Duelle zwischen beiden Teams sind. Das Hinspiel in Stätzling verloren die Dachauer mit 0:2. Besonders in Erinnerung blieb dabei der stark durchnässte Platz, auf dem einige TSV-Spieler mit ungeeignetem Schuhwerk mehr rutschten als liefen. Das Rückspiel endete torlos 0:0. Damit wartet der TSV Dachau weiterhin auf das erste Pflichtspieltor gegen den FC Stätzling.

TSV Stätzlingen präsentiert sich bislang stark

TSV-Cheftrainer Christian Doll erwartet einen starken Gegner: „Sie sind mit fünf Siegen aus sechs Spielen überragend in die Saison gestartet und haben zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen. Uns erwartet eine sehr gute und eingespielte Mannschaft, die kompakt steht, wenig Gegentore bekommt und uns sicherlich vor eine echte Herausforderung stellen wird. Aber auch wir sind aktuell sehr gut unterwegs und haben viel Selbstvertrauen gesammelt..“ Die Mannschaft werde alles versuchen, die nächsten drei Punkte zu holen. „Dafür brauchen wir von der ersten Minute an wieder unsere Leidenschaft, unsere Power und die Bereitschaft, alles auf dem Platz zu investieren.“

Die Voraussetzungen für ein hochklassiges Landesliga-Duell könnten kaum besser sein. Der Tabellenführer gastiert beim Tabellenzweiten, beide Mannschaften befinden sich in guter Form und wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen. Für den TSV Dachau bietet sich die große Chance, mit einem Heimsieg die Spitze noch stärker unter Druck zu setzen.