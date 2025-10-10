Mehr Spitzenspiel geht nicht: Olching empfängt punktgleichen Tabellenführer

Das absolute Topspiel des 13. Spieltages in der Bezirksliga Süd steigt am Samstag, 14 Uhr in Olching. Dann empfängt der SC Olching den SV Planegg.

Olching – Lediglich dank des besseren Torverhältnisses (+32 gegenüber +21) steht der SV Planegg aktuell auf dem Sonnenplatz vor den Amperstädtern. Fast aber wäre der SCO als Spitzenreiter ins Spitzenspiel gegangen, doch im Nachholspiel am Dienstag in Gilching wurden die Blau-Weißen in letzter Sekunde ausgebremst.

Gegen Planegg fordert SCO-Trainer Felix Mayer von seinem Team die fußballerischen Grundtugenden Leidenschaft und Kampfbereitschaft, aber auch die fußballerischen Fähigkeiten sollen ausgespielt werden. Auf jeden Fall erwartet der 30-Jährige ein gutes Spiel zweier Top-Mannschaften. Die Gäste aus dem Münchner Vorort sind seit zehn Spielen ungeschlagen – acht Siege, zwei Unentschieden – und haben mit Aleksandar Demonjic einen Torjäger erster Güte in ihren Reihen. Einen Extra-Bewacher werde es für Demonjic aber trotzdem nicht geben, meinte Mayer. „Die haben viele gute Kicker in ihren Reihen.“ Man werde es im Kollektiv lösen. Aber auch die Olchinger haben hochkarätige Spieler in ihren Reihen und müssen sich nicht vor dem Samstagsgegner verstecken.

Für den SC Olching endet mit dem Duell gegen den letztjährigen Drittplatzierten die Topspiel-Woche. Zweimal hieß es 2:2-Unentschieden. Sowohl gegen den SV Waldeck-Obermenzing als auch beim TSV Gilching schenkte die Mayer-Truppe eine Führung her, auch weil man das Fußballspielen aufhörte. Dies gilt es gegen Planegg besser zu machen, so Mayer. (Dirk Schiffner)