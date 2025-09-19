Mehr Spitzenspiel geht nicht: FC Strausberg empfängt Blau-Weiß Gartz

In der Landesklasse Nord geht es am 4. Spieltag um wichtige Punkte in allen Tabellenregionen. Im Mittelpunkt steht das Spitzenspiel von Tabellenführer Blau-Weiß Gartz beim FC Strausberg, der Rang einnimmt.

Der FSV Schorfheide Joachimsthal hat nach dem klaren 3:0-Auswärtssieg beim VfB Gramzow Rückenwind. Max Wörpel traf in der 21. Minute zur Führung, Julius Schneider legte in der 35. und 77. Minute nach. Mit sieben Punkten hat sich Joachimsthal ins obere Drittel geschoben. Gegner FSV Blau-Weiß Wriezen kam zuletzt zu einem spektakulären 3:3 gegen TuS Sachsenhausen II. Christopher Groll brachte die Gäste mit Treffern in der 22. und 26. Minute früh in Führung, ehe Henning Stiehm (49.), Erik Tornow (50.) und Guilherme Quintino Carrion (73.) die Partie drehten. Groll glich in der 81. Minute erneut aus, sah in der Nachspielzeit aber noch die Rote Karte. Joachimsthal geht gestärkt ins Heimspiel, während Wriezen dringend Stabilität braucht. ---

Morgen, 12:45 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II SC Victoria 1914 Templin SC Templin 12:45 PUSH

Der TuS Sachsenhausen II spielte sich zuletzt in einem wilden 3:3 in Wriezen ins Rampenlicht, musste jedoch den Platzverweis von Christopher Groll hinnehmen. Nun empfängt der Tabellenvierte den SC Victoria Templin. Die Gäste verloren ihr Heimspiel gegen BSV Schönow knapp mit 0:1, als Niklas Gebhardt in der 47. Minute das einzige Tor erzielte. Mit nur drei Punkten nach vier Spielen hinkt Templin den Erwartungen hinterher. Für Sachsenhausen bietet sich die Gelegenheit, mit einem Sieg in der Spitzengruppe zu bleiben, während Templin dringend punkten muss, um nicht früh in den Abstiegskampf zu geraten. ---

Der BSV Rot-Weiß Schönow geht nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg in Templin mit breiter Brust in das Heimspiel gegen die SG Union Klosterfelde II. Niklas Gebhardt entschied die Partie in der 47. Minute. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt Schönow solide im Mittelfeld. Klosterfelde II dagegen kassierte zuletzt beim FC Strausberg eine bittere 1:2-Niederlage. Silvan Küter (37.) und Sven Müller (56.) brachten Strausberg in Front, ehe Willi Berg in der 89. Minute nur noch verkürzte. Der Aufsteiger hat erst einen Punkt auf dem Konto und steht unter Druck. ---

Ein echtes Spitzenspiel steigt in Strausberg. Der heimische FC setzte sich zuletzt mit 2:1 gegen Klosterfelde II durch. Silvan Küter traf in der 37. Minute, Sven Müller legte in der 56. Minute nach. Der späte Anschlusstreffer von Willi Berg änderte nichts mehr am Sieg. Mit neun Punkten steht Strausberg ungeschlagen auf Rang zwei. Gegner ist Tabellenführer Blau-Weiß Gartz, der mit vier Siegen aus vier Spielen stark gestartet ist. Beim 5:2 gegen Rot-Weiß Prenzlau trafen Rafal Gnap (11., 35.), Eric Duckert (56.), Jean-Louis Gubbe (67.) und Pawel Jan Mroz (90.+1). Christoph Schmidt (74.) und Ricardo Ludwig (83. per Strafstoß) erzielten die Gegentore. Beide Teams sind in Torlaune – ein Topspiel ist garantiert. ---

Rot-Weiß Prenzlau hat nach der 2:5-Niederlage in Gartz weiter einen Punjt auf dem Konto. Christoph Schmidt (74.) und Ricardo Ludwig (83. per Foulelfmeter) trafen zwar, doch die Defensive zeigte große Schwächen. Nun empfängt Prenzlau den Birkenwerder BC, der zuletzt knapp mit 1:2 gegen Eintracht Wandlitz verlor. Dennis Plaumann (35.) und Steve Daul (53.) brachten die Gäste deutlich in Front, ehe ein Eigentor von Florian Schweitzer (64.) den Endstand markierte. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und kämpfen um den Befreiungsschlag. ---

Eintracht Wandlitz sammelte beim 2:1 in Birkenwerder drei wichtige Punkte. Dennis Plaumann (35.) und Steve Daul (53.) trafen, ehe ein Eigentor von Florian Schweitzer (64.) noch einmal Spannung brachte. Mit sechs Punkten aus drei Spielen stehen die Wandlitzer ordentlich da. Gegner Lunow/Oderberg verlor dagegen deutlich mit 0:4 gegen Oberhavel Velten. Marvin Kammhoff (19.), Niklas Falkowski (55.), Tom Siegert (85.) und Niclas Winkler (90.) erzielten die Tore für Velten. Der Aufsteiger will nun den Umschwung schaffen. ---

Der SC Oberhavel Velten überzeugte zuletzt mit einem klaren 4:0 bei Lunow/Oderberg. Marvin Kammhoff (19.), Niklas Falkowski (55.), Tom Siegert (85.) und Niclas Winkler (90.) trafen. Mit diesem Sieg verschaffte sich Velten etwas Luft im Tabellenmittelfeld. Nun kommt die Reserve von Grün-Weiß Ahrensfelde, die beim 5:2 gegen Oberkrämer glänzte. Dominic Gesierich (26., 45.), Max Herrmann (50., 84.) und Paul Neugebauer (52.) sorgten für die Treffer. Julius Zießnitz (5.) und Sebastian Rahn (71.) erzielten die Tore für Oberkrämer. Ahrensfelde II hat durch diesen Sieg Rückenwind und will den Aufwärtstrend fortsetzen. ---