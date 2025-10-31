Mehr Spitzenspiel geht nicht

Fußball-Kreisliga A: Im Spitzenduell der Liga empfängt der noch ungeschlagene VfVuJ Winden den direkten Verfolger Welldorf-Güsten. Beide Teams gehen mit viel Respekt und hoher Motivation in die Partie, bei der die Ausgangslage kaum spannender sein könnte.

Es ist das Spitzenspiel schlechthin: Der am Sonntag, 14 Uhr, anstehende Vergleich zwischen dem Verein für Volks- und Jugendspiel, dem VfVuJ Winden, und dem Gast aus Welldorf-Güsten. Da trifft der noch ungeschlagene Spitzenreiter Winden auf den direkten Verfolger. Die Mannschaft von Gästetrainer Thomas Graf hat drei Punkte weniger und ein Spiel mehr auf dem Konto. Die Platzelf darf sich in den bisher absolvierten acht Pflichtspielen über 22 Zähler freuen.

Warum sich Winden in der laufenden Saison sozusagen als „Shootingstar“ der Liga präsentieren kann, hat für Sander einen einfachen Grund. „Unsere Neuzugänge wie zum Beispiel Till Hahne, Ingo Stockem oder Florian Pennartz sind extrem gut eingeschlagen, zudem sind mit Benjamin Buchendorfer und Daniel Putzig zwei Langzeitverletzte aus der Vorsaison wieder dabei“, sagt Sander. Für ihn eine Konstellation, die mit zum Erfolg beigetragen habe.

Blickt man ansonsten auf das nüchterne Zahlenwerk, dann haben die Sturmreihen bisher je 23 Treffer bejubelt. Mit zehn Gegentoren – Welldorf-Güsten musste bisher 14 Mal den Ball aus dem Tornetz holen – glänzt der VfVuJ Winden. Was auch Trainer Sebastian Sander hervorhebt: „Unser gesamtes Team versteht es, ganz gut zu verteidigen.“

Wenn er auf die Grün-Weißen blickt, dann mit einem gehörigen Respekt. „Die haben viele Akteure noch aus Bezirksligazeiten an Bord, verfügen somit über die entsprechende Erfahrung, sind viel unterwegs. Wir haben großen Respekt vor Welldorf-Güsten.“ So schiebt Sander jedenfalls auf dem Papier die „leichte Favoritenrolle“ dem Gast zu. Der auf einen Gegner trifft, der der Vorbereitung keine besondere Bedeutung hat zukommen lassen. „Wir haben wie immer zweimal in der Woche trainiert, sind entsprechend vorbereitet. Wie immer, und wie immer wollen wir gewinnen, unsere Serie fortsetzen.“

Keine besondere Trainingswoche

Auch Trainer Graf hat mit seinen Akteuren keine besonderen Trainingseinheiten absolviert. „Es macht Spaß, dass ich bei einem Kader von 25 Spielern immer 18 Leute auf dem Platz habe. Und alle ziehen gut mit“, sagt der GW-Coach. Der von einem berechtigt an der Spitze stehenden A-Ligisten spricht. „Der tritt geschlossen auf, geht kampfbetont und robust zur Sache. Wir wissen, was uns erwartet.“

Dass dieses Spiel ein Gradmesser für seine junge Mannschaft – sie bringt es im Durchschnitt auf knapp 22 Jahre – ist, dies erwähnt Graf besonders. „Es ist immer etwas Besonderes, wenn man von einem Spitzenreiter gefordert wird. So sehen es auch meine Jungs, wir sind vorbereitet und freuen uns auf die Partie.“ Auf die bisher erzielten 23 Tore angesprochen, ist der Trainer erfreut darüber, dass sich diese auf das gesamte Team verteilen. „Wir haben keinen sogenannten Torjäger, darum sind wir in der Offensive schwer ausrechenbar.“

Auch wenn der eine oder andere Spieler angeschlagen ist, der Gast kann aus dem Vollen schöpfen. „Wir reisen mit der vollen Kapelle an“, gibt Thomas Graf preis.

Die Spiele im Überblick: Freialdenhoven - Koslar (Fr., 19.30), Barmen - Düren 77 (Sa., 18.00), Winden - Welldorf-Güsten (So., 14.00), Golzheim - Oberzier, Huchem-Stammeln - Lohn, Nörvenich-Hochkirchen - Burgwart (alle So., 14.30), Jülich/Hoengen - SW Düren, Wenau - Frenz (beide So., 15.00)

