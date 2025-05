Mehr Spitzenspiel geht nicht

Es ist das Topspiel schlechthin: Bayernliga-Spitzenreiter 1860 II ist zu Gast beim Tabellenzweiten FC Pipinsried.

Das ultimative Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga Süd steigt an diesem Samstag im Dachauer Hinterland: Der Tabellenzweite FC Pipinsried empfängt um 14 Uhr den Spitzenreiter TSV 1860 München II.

Drei Spieltage vor Saisonschluss haben die Junglöwen drei Punkte Vorsprung auf den FCP, der wiederum nur einen einzigen Punkt Vorsprung auf die dritt- und viertplatzierten Teams aus Erlbach und Memmingen hat.

Eine Entscheidung in Sachen Aufstieg in die Regionalliga Bayern wird es noch nicht geben, aber mit einem Sieg kann der TSV 1860 II den Meistersekt kaltstellen. Dies wollen die ㈠Pipinsrieder natürlich verhindern.

Die Ausgangslage: Der TSV 1860 München II darf nicht in die Regionalliga aufsteigen, da die Profimannschaft in der 3. Liga spielt. Die Junglöwen spielen also „nur“ um die Meisterschaft – und womöglich das Zünglein an der Waage. Um den direkten Aufstieg und den Relegationsplatz streiten sich der FC Pipinsried (55 Punkte), der SV Erlbach (54) und der FC Memmingen mit ebenfalls 54 Punkten.

Die Pipinsrieder sind am kommenden Freitag zu Gast in Erlbach. Das abschließende Match bestreiten sie dann zuhause gegen den TSV Kottern. Vom Papier her hat der FC Pipinsried also echte Bretter vor sich. Erlbach spielt noch bei Türkspor Augsburg und in Kirchanschöring. Memmingen spielt noch beim 1. FC Sonthofen, zuhause gegen die SpVgg Unterhaching II und Türkspor Augsburg.

Falls die Teams punktgleich über die Ziellinie gehen, zählt zunächst der direkte Vergleich. Da liegt der FCP gegen Memmingen mit einem Sieg und ㈠einem Remis in Front. Gegen Erlbach gewann Pipinsried das Hinspiel mit 2:0.

Der FC Pipinsried möchte seine Serie von mittlerweile neun Heimsiegen in Folge auch gegen die Junglöwen ausbauen. Obendrein will die Mannschaft um Kapitän Benedikt Lobenhofer die letzten dürftigen Leistungen in Ismaning (1:3) und im Sparkassenpokal beim SV Haimhausen (2:1) vergessen machen.

Gerade in puncto Zielstrebigkeit in Richtung Tor ließen die Offensivkräfte des FCP zuletzt einiges vermissen. Besser machte es der gegen Haimhausen eingewechselte Nenad Petkovic, dem man deutlich ansah, dass er unbedingt ein Tor erzielen wollte. Kein Wunder also, dass ihm in der Nachspielzeit der Siegtreffer gelang. Rund zwei Monate nach seinem Innenbandriss brannte Petkovic auf einen Einsatz – und belohnte sich und sein Team.

Haben die Junglöwen wieder Profis dabei?

In welcher Formation die Zweite der Sechsziger im FCP-Stadion auftaucht, wird man erst am Spieltag sehen. Im Hinspiel, das die Münchner 3:0 gewannen, setzten sie gleich mehrere Profis ein.

Aber egal wie, der FC Pipinsried hat es noch immer selbst in der Hand, sich direkt für den Aufstieg in die Regionalliga zu qualifizieren.