Mehr Spielzeit! Neuzugang aus der Oberliga

Der 20-jährige Angreifer kommt vom FC Einheit Rudolstadt und soll beim Thüringenligisten vor allem neue Impulse für die Rückrunde setzen. Für den Neuzugang bedeutet der Schritt zugleich die Chance auf mehr Spielzeit und eine wichtige Etappe in seiner weiteren Entwicklung.

Der FC Saalfeld verstärkt sich in der Winterpause mit Fabian Lüdicke. Der 20-jährige Angreifer wechselt vom Oberligisten FC Einheit Rudolstadt zum Thüringenligisten und soll dort vor allem eines bekommen: Spielzeit. Bereits in diesem Winter schließt sich Lüdicke dem FCS an und kehrt damit zu einem Verein zurück, bei dem er in seiner fußballerischen Vergangenheit bereits Station gemacht hatte.

In der laufenden Hinrunde kam Lüdicke für Rudolstadt lediglich zu zwei Kurzeinsätzen in der Oberliga. Noch in der Vorsaison stand er hingegen 18-mal in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse auf dem Platz. Die zuletzt geringe Einsatzzeit gab letztlich den Ausschlag für den Wechsel. Saalfelds Trainer Thomas Giering erklärt dazu: „Da Fabian eine Vergangenheit beim FC Saalfeld hat, haben wir bereits seit längerem seine Entwicklung verfolgt. Er ist ein junger Spieler, der sich weiterentwickeln möchte. Er hat sicher in einem sehr guten Oberligakader in Rudolstadt viel gelernt. Für seine weitere Entwicklung benötigt er jetzt die notwendige Spielzeit. Das war der Ansatz für einen Wechsel in die Thüringenliga.“

Giering beschreibt den Winterneuzugang als Spielertyp, der dem FC Saalfeld sofort weiterhelfen kann – gerade im Kampf um den Klassenerhalt. „Zu seinen Stärken zählen sicher seine körperliche Präsenz auf dem Spielfeld, seine Zweikampfstärke und besonders sein Wille, erfolgreich zu sein. Diese Eigenschaften passen in unser Anforderungsprofil, um auch in dieser Saison die Klasse zu halten“, so der FCS-Coach. Er betont zugleich, dass der Weg auch in dieser Spielzeit kein einfacher werde: „Das wird auch diese Saison ein schweres Stück Arbeit und da wird er uns mit seinen Charaktereigenschaften helfen. Er findet beim FC Saalfeld sicher die Möglichkeit, einen nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung zu machen.“