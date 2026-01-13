Mehr Spielzeit im Blick: 1. FC Düren mit Neuzugang aus Koblenz

Der 1. FC Düren hat kurz vor dem Start der Wintervorbereitung auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Beykan Sengül verstärkt. Der 20 Jahre alte Defensivspieler wechselt vom Oberligisten TuS Koblenz an die Westkampfbahn und soll dem Kader von Trainer Luca Lausberg zusätzliche Optionen in der Defensive geben.

Sengül ist Rechtsfuß und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine vielseitige fußballerische Vita mit. Schon im Juniorenbereich trug er das Trikot der TuS Koblenz, ehe ihn sein Weg über den SC West Köln und den SSV Bornheim zum SC Verl führte. In der U19-Bundesliga kam er dort auf 19 Einsätze und sammelte wertvolle Erfahrung auf höchstem Juniorenniveau. Anschließend kehrte Sengül zu seinem Jugendverein nach Koblenz zurück und startete dort in sein erstes Jahr im Seniorenbereich.

U19-Bundesliga beim SC Verl

In den vergangenen eineinhalb Spielzeiten blieb dem Defensivspieler bei der TuS allerdings der sportliche Durchbruch verwehrt. Sengül kam überwiegend zu Kurzeinsätzen und sammelte insgesamt neun Einsätze, weshalb der Wunsch nach einer neuen sportlichen Perspektive reifte. Die TuS Koblenz entsprach diesem Anliegen und stimmte einem Wechsel zur Winterpause zu.