Mehr Spielzeit im Blick: 1. FC Düren mit Neuzugang aus Koblenz

Der 1. FC Düren hat kurz vor dem Start der Wintervorbereitung auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Beykan Sengül verstärkt. Der 20 Jahre alte Defensivspieler wechselt vom Oberligisten TuS Koblenz an die Westkampfbahn und soll dem Kader von Trainer Luca Lausberg zusätzliche Optionen in der Defensive geben.
Sengül ist Rechtsfuß und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine vielseitige fußballerische Vita mit. Schon im Juniorenbereich trug er das Trikot der TuS Koblenz, ehe ihn sein Weg über den SC West Köln und den SSV Bornheim zum SC Verl führte. In der U19-Bundesliga kam er dort auf 19 Einsätze und sammelte wertvolle Erfahrung auf höchstem Juniorenniveau. Anschließend kehrte Sengül zu seinem Jugendverein nach Koblenz zurück und startete dort in sein erstes Jahr im Seniorenbereich.
In den vergangenen eineinhalb Spielzeiten blieb dem Defensivspieler bei der TuS allerdings der sportliche Durchbruch verwehrt. Sengül kam überwiegend zu Kurzeinsätzen und sammelte insgesamt neun Einsätze, weshalb der Wunsch nach einer neuen sportlichen Perspektive reifte. Die TuS Koblenz entsprach diesem Anliegen und stimmte einem Wechsel zur Winterpause zu.
Die Verantwortlichen der TuS Koblenz würdigten in einer Vereinsmitteilung Sengüls Haltung trotz der schwierigen sportlichen Situation ausdrücklich. „Wir bedanken uns bei Beykan für sein Engagement im Trikot der Schängel. Sein Einsatz, seine Einstellung im Training sowie sein Auftreten an Spieltagen waren jederzeit vorbildlich. Für seine private und fußballerische Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, erklärten Sam-Vincent Graef (Vorstand Sport) und Damir Grgić (Technischer Direktor) zum Abschied des 20-Jährigen.
Beim 1. FC Düren erhofft sich Sengül nun die Chance auf mehr Spielzeit und einen nächsten Entwicklungsschritt im Herrenbereich. Beim 1. FC Düren traut man dem Defensivtalent den Sprung in die Mittelrheinliga zu und setzt darauf, dass Sengül sein Potenzial in der Mittelrheinliga abrufen kann.