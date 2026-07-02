Mehr Spielpraxis: Malte Zumdieck wechselt nach Lotte

Für den Defensivspieler ist der Wechsel vor allem mit der Aussicht auf mehr Einsatzzeit verbunden. Beim SVM kam Zumdieck in der ersten Mannschaft auf 17 Einsätze in der Regionalliga Nord. Parallel sammelte er Spielpraxis in der zweiten Mannschaft, für die er in der Oberliga Niedersachsen 28 Partien absolvierte. Dabei steuerte der Rechtsfuß drei Tore und fünf Vorlagen bei.

Der Sportliche Leiter Olufemi Smith zeigt Verständnis für den Schritt des Eigengewächses. „Malte verlässt uns in Richtung Lotte mit der Aussicht auf mehr Einsatzzeit auf hohem Niveau. Diesen Wunsch können wir nachvollziehen. Wir werden seine Entwicklung weiterhin im Auge behalten und wünschen Malte nur das Beste für seine neue Aufgabe in der Regionalliga West.“