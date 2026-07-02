Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Mehr Spielpraxis: Malte Zumdieck wechselt nach Lotte
Der 21-Jährige verlässt den SV Meppen mit sofortiger Wirkung – Vertrag einvernehmlich aufgelöst
Der SV Meppen und Malte Zumdieck gehen künftig getrennte Wege. Der 21-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung den Sportfreunden Lotte an und wird dort künftig in der Regionalliga West auflaufen. Zuvor hatten sich beide Seiten auf eine einvernehmliche Auflösung seines Vertrags verständigt.
Für den Defensivspieler ist der Wechsel vor allem mit der Aussicht auf mehr Einsatzzeit verbunden. Beim SVM kam Zumdieck in der ersten Mannschaft auf 17 Einsätze in der Regionalliga Nord. Parallel sammelte er Spielpraxis in der zweiten Mannschaft, für die er in der Oberliga Niedersachsen 28 Partien absolvierte. Dabei steuerte der Rechtsfuß drei Tore und fünf Vorlagen bei.
Der Sportliche Leiter Olufemi Smith zeigt Verständnis für den Schritt des Eigengewächses. „Malte verlässt uns in Richtung Lotte mit der Aussicht auf mehr Einsatzzeit auf hohem Niveau. Diesen Wunsch können wir nachvollziehen. Wir werden seine Entwicklung weiterhin im Auge behalten und wünschen Malte nur das Beste für seine neue Aufgabe in der Regionalliga West.“
Zumdieck war 2018 in den Nachwuchs des SV Meppen gewechselt und durchlief anschließend den Übergang in den Herrenbereich. Mit dem Wechsel zu den Sportfreunden Lotte eröffnet sich für den 21-Jährigen nun die Chance, sich regelmäßig auf Regionalliga-Niveau zu beweisen. Der SV Meppen verabschiedete seinen langjährigen Spieler mit Dank für dessen Einsatz und den besten Wünschen für den weiteren sportlichen und privaten Weg.