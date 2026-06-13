Mehr Spannung geht nicht: Ein Endspiel um die Kreismeisterschaft

Mehr Spannung als zum Saisonfinale der Kreisoberliga Wittenberg ist fast nicht möglich. Mit dem SV Blau-Rot Pratau und dem SV Graf Zeppelin Abtsdorf stehen sich am letzten Spieltag die beiden Titelanwärter gegenüber. Es gibt ein Endspiel um die Kreismeisterschaft.

Die Vorzeichen für das Duell am Sonnabend sind leicht erklärt: Die Pratauer müssen für die Meisterschaft gewinnen, die Abtsdorfer dürfen für den Titelgewinn nicht verlieren.

Mit drei Punkten Vorsprung geht der SV Graf Zeppelin in das alles entscheidende Spiel. Die Tordifferenz spricht allerdings für die Blau-Roten. Und diese dürften aus dem Hinspiel noch ein sehr gutes Gefühl in Titel-Duell mitnehmen: Im Hinspiel gewannen die Pratauer das Aufeinandertreffen auswärts furios mit 6:0.

Verteidigt der SV Graf Zeppelin Abtsdorf die Tabellenführung in den letzten 90 Minuten der Saison oder fängt der SV Blau-Rot Pratau den Spitzenreiter doch noch zum Gewinn der Kreismeisterschaft ab? Die Antwort gibt es am Sonnabend ab 15 Uhr.