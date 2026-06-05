Mehr Spannung geht nicht: Büsnau braucht Botnang-Patzer, Platz 3 hofft

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So., 07.06.2026, 15:00 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt TSV Jahn Büsnau Büsnau 15:00 PUSH



Croatia Stuttgart steht mit 22 Punkten tief im Tabellenkeller und kann am letzten Spieltag nach oben keine entscheidende Linie mehr erreichen. Nach dem 3:5 gegen den ASV Botnang, dem 2:4 gegen den TV Darmsheim und dem 2:2 beim VfL Herrenberg bleibt vor allem der Eindruck einer Mannschaft, die offensiv lebt, aber defensiv zu viel zulässt. Der TSV Jahn Büsnau ist Zweiter mit 56 Punkten und bleibt der einzige Verfolger, der den ASV Botnang an der Spitze noch ernsthaft unter Druck setzen kann. Nach dem 6:1 gegen den SV Nufringen, dem wilden 5:4 gegen den SV Vaihingen und dem 3:3 gegen den ASV Botnang fährt Büsnau mit viel Wucht und einem klaren Auftrag nach Stuttgart.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr TSV Musberg TSV Musberg SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 PUSH



Der TSV Musberg steht mit 42 Punkten auf Rang acht und kann weder in den Aufstiegskampf eingreifen noch nach unten in echte Gefahr geraten. Nach dem 1:3 beim ASV Botnang, dem 3:1 gegen den TV Darmsheim und dem 1:1 beim VfL Herrenberg geht es für Musberg um einen würdigen Abschluss einer ordentlichen Saison. Der SV Vaihingen liegt mit 48 Punkten auf Platz fünf und kann nach oben keine entscheidende Linie mehr erreichen. Die jüngsten Ergebnisse mit dem 4:5 beim TSV Jahn Büsnau, dem 7:3 gegen den SV Nufringen und dem 6:1 gegen den ASV Botnang zeigen aber, wie viel Offensivkraft in dieser Mannschaft steckt. Der TSV Musberg steht mit 42 Punkten auf Rang acht und kann weder in den Aufstiegskampf eingreifen noch nach unten in echte Gefahr geraten. Nach dem 1:3 beim ASV Botnang, dem 3:1 gegen den TV Darmsheim und dem 1:1 beim VfL Herrenberg geht es für Musberg um einen würdigen Abschluss einer ordentlichen Saison. Der SV Vaihingen liegt mit 48 Punkten auf Platz fünf und kann nach oben keine entscheidende Linie mehr erreichen. Die jüngsten Ergebnisse mit dem 4:5 beim TSV Jahn Büsnau, dem 7:3 gegen den SV Nufringen und dem 6:1 gegen den ASV Botnang zeigen aber, wie viel Offensivkraft in dieser Mannschaft steckt.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn ASV Botnang ASV Botnang 15:00 live PUSH



Der SV Deckenpfronn empfängt als Tabellendritter mit 55 Punkten den Spitzenreiter ASV Botnang und hat am letzten Spieltag noch die Chance, den zweiten Platz anzugreifen. Nach dem 1:2 beim TV Darmsheim, dem 2:3 beim VfL Herrenberg und dem 5:3 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt braucht Deckenpfronn im großen Heimspiel wieder den Zugriff, der die Mannschaft lange ausgezeichnet hat. Der ASV Botnang kommt mit 59 Punkten und kann aus eigener Kraft den Platz an der Spitze verteidigen. Das Hinspiel gewann der ASV Botnang 4:2 gegen den SV Deckenpfronn, nun entscheidet sich, ob der Tabellenführer seine Saison krönt oder am letzten Tag noch einmal zittern muss.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim TV Darmsheim TV Darmsheim 15:00 live PUSH



Der TSV Dagersheim steht mit 28 Punkten auf Rang 13 und gehört zu den wenigen Mannschaften, bei denen am letzten Spieltag die Abstiegsfrage noch eine echte tabellarische Bedeutung haben kann. Weil der SV Nufringen nur einen Punkt dahinter liegt, ist Dagersheim nach aktuellem Stand nicht frei von Druck, auch wenn das noch ausstehende Spiel gegen den VfL Herrenberg die Ausgangslage zusätzlich verändern kann. Der TV Darmsheim ist Vierter mit 50 Punkten und kann nach oben keine entscheidende Linie mehr erreichen, tritt aber nach dem 2:1 gegen den SV Deckenpfronn mit Selbstvertrauen an. Davor hatte Darmsheim 1:3 gegen den TSV Musberg verloren und 4:2 gegen Croatia Stuttgart gewonnen, was die wechselhafte, aber insgesamt starke Rolle dieser Mannschaft unterstreicht. Der TSV Dagersheim steht mit 28 Punkten auf Rang 13 und gehört zu den wenigen Mannschaften, bei denen am letzten Spieltag die Abstiegsfrage noch eine echte tabellarische Bedeutung haben kann. Weil der SV Nufringen nur einen Punkt dahinter liegt, ist Dagersheim nach aktuellem Stand nicht frei von Druck, auch wenn das noch ausstehende Spiel gegen den VfL Herrenberg die Ausgangslage zusätzlich verändern kann. Der TV Darmsheim ist Vierter mit 50 Punkten und kann nach oben keine entscheidende Linie mehr erreichen, tritt aber nach dem 2:1 gegen den SV Deckenpfronn mit Selbstvertrauen an. Davor hatte Darmsheim 1:3 gegen den TSV Musberg verloren und 4:2 gegen Croatia Stuttgart gewonnen, was die wechselhafte, aber insgesamt starke Rolle dieser Mannschaft unterstreicht.



Der VfL Oberjettingen steht mit 12 Punkten auf dem letzten Platz und kann am letzten Spieltag keine tabellarische Rettung mehr erreichen. Die jüngsten Ergebnisse, das 0:3 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt, das 0:3 gegen den TV Echterdingen II und das 0:2 gegen den SV Rohrau, zeigen die Schwere dieses Saisonfinales. Der VfL Herrenberg liegt mit 40 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann nach oben wie unten keine entscheidende Linie mehr erreichen. Nach dem 3:2 gegen den SV Deckenpfronn sowie den Unentschieden gegen den TSV Musberg und Croatia Stuttgart reist Herrenberg mit der deutlich stabileren Ausgangslage an. Der VfL Oberjettingen steht mit 12 Punkten auf dem letzten Platz und kann am letzten Spieltag keine tabellarische Rettung mehr erreichen. Die jüngsten Ergebnisse, das 0:3 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt, das 0:3 gegen den TV Echterdingen II und das 0:2 gegen den SV Rohrau, zeigen die Schwere dieses Saisonfinales. Der VfL Herrenberg liegt mit 40 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann nach oben wie unten keine entscheidende Linie mehr erreichen. Nach dem 3:2 gegen den SV Deckenpfronn sowie den Unentschieden gegen den TSV Musberg und Croatia Stuttgart reist Herrenberg mit der deutlich stabileren Ausgangslage an.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00 PUSH



Der SV Bonlanden steht mit 40 Punkten auf Rang zehn und spielt am letzten Spieltag ohne rechnerische Gefahr nach unten und ohne realistische Chance auf eine entscheidende Verbesserung nach oben. Nach dem 2:4 beim TV Echterdingen II, dem 0:0 gegen den SV Rohrau und dem 2:2 bei der SpVgg Holzgerlingen geht es vor allem um einen sauberen Abschluss. Die Spvgg 1897 Cannstatt ist Siebter mit 43 Punkten und hat mit dem 3:0 gegen den VfL Oberjettingen zuletzt wieder ein positives Zeichen gesetzt. Nach dem 0:1 gegen den TSV Dagersheim und dem 3:5 gegen den SV Deckenpfronn kann Cannstatt die Saison im oberen Mittelfeld abrunden. Der SV Bonlanden steht mit 40 Punkten auf Rang zehn und spielt am letzten Spieltag ohne rechnerische Gefahr nach unten und ohne realistische Chance auf eine entscheidende Verbesserung nach oben. Nach dem 2:4 beim TV Echterdingen II, dem 0:0 gegen den SV Rohrau und dem 2:2 bei der SpVgg Holzgerlingen geht es vor allem um einen sauberen Abschluss. Die Spvgg 1897 Cannstatt ist Siebter mit 43 Punkten und hat mit dem 3:0 gegen den VfL Oberjettingen zuletzt wieder ein positives Zeichen gesetzt. Nach dem 0:1 gegen den TSV Dagersheim und dem 3:5 gegen den SV Deckenpfronn kann Cannstatt die Saison im oberen Mittelfeld abrunden.



Die SpVgg Holzgerlingen steht mit 47 Punkten auf Rang sechs und kann am letzten Spieltag zwar noch Plätze verteidigen oder gutmachen, aber keine entscheidende Aufstiegslinie mehr erreichen. Nach dem 4:3 gegen den SV Rohrau, dem 2:0 gegen den SV Nufringen und dem 2:2 gegen den SV Bonlanden kommt Holzgerlingen mit einem stabilen Endspurt in dieses Heimspiel. Der TV Echterdingen II liegt mit 40 Punkten auf Rang elf und ist tabellarisch ebenfalls aus der Gefahrenzone. Die Siege gegen den SV Bonlanden und den VfL Oberjettingen nach dem 2:3 gegen den TSV Dagersheim geben Echterdingen II dennoch genügend Anlass, die Saison mit Haltung zu beenden. Die SpVgg Holzgerlingen steht mit 47 Punkten auf Rang sechs und kann am letzten Spieltag zwar noch Plätze verteidigen oder gutmachen, aber keine entscheidende Aufstiegslinie mehr erreichen. Nach dem 4:3 gegen den SV Rohrau, dem 2:0 gegen den SV Nufringen und dem 2:2 gegen den SV Bonlanden kommt Holzgerlingen mit einem stabilen Endspurt in dieses Heimspiel. Der TV Echterdingen II liegt mit 40 Punkten auf Rang elf und ist tabellarisch ebenfalls aus der Gefahrenzone. Die Siege gegen den SV Bonlanden und den VfL Oberjettingen nach dem 2:3 gegen den TSV Dagersheim geben Echterdingen II dennoch genügend Anlass, die Saison mit Haltung zu beenden.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen SV Rohrau SV Rohrau 15:00 PUSH



Der SV Nufringen steht mit 27 Punkten auf Rang 14 und kann am letzten Spieltag nach aktuellem Stand noch Druck auf den TSV Dagersheim ausüben. Die jüngsten Niederlagen, 1:6 gegen den TSV Jahn Büsnau, 0:2 gegen die SpVgg Holzgerlingen und 3:7 gegen den SV Vaihingen, machen diese Aufgabe emotional schwer. Der SV Rohrau liegt mit 36 Punkten auf Rang zwölf und hat mehr als drei Punkte Vorsprung auf die kritische Zone, deshalb kann die Mannschaft nicht mehr in diese Abstiegsrechnung hineinfallen. Nach dem 3:4 gegen die SpVgg Holzgerlingen, dem 0:0 gegen den SV Bonlanden und dem 2:0 gegen den VfL Oberjettingen geht es für Rohrau vor allem darum, die bessere Tabellenlage sportlich zu bestätigen.

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