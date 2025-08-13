„Mehr Siege als Niederlagen“ – Rheinsüd III will nächsten Schritt

Der FC Rheinsüd Köln III hat seine erste Saison nach dem Aufstieg in die Kreisliga B2 Rhein-Erft mit solidem Mittelfeldplatz abgeschlossen. 40 Punkte aus 30 Spielen bedeuteten Rang neun – und das Wichtigste: frühzeitiger Klassenerhalt.

Seit dem 14. Juli läuft die Sommervorbereitung – mit typischen Sommerproblemen. „Gerade zu Beginn des Sommers sind viele Spieler im Urlaub, da ist dann schon eine starke Rotation drin“, so der 44-Jährige. Testspiele werden dank großem Kader und Unterstützung aus der Vierten und U23 trotzdem absolviert, doch optimal sei das nicht: „Vielleicht bringen wir am 31.08. noch nicht das volle Potenzial auf den Platz, das der Kader eigentlich hergeben würde.“

„Als Aufsteiger war unser Ziel klar, die Klasse zu halten und möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das haben wir gut hinbekommen“, sagt Trainer Sascha Ochsendorf, der in seine dritte Amtszeit geht. Nur das erweiterte Ziel, ein einstelliger Tabellenplatz, wurde mit Rang zehn knapp verfehlt.

Sportlich will Ochsendorf den Ballbesitzanteil erhöhen – nicht zuletzt, weil er seinen Topstürmer Dominik Schmitt verloren hat. Der traf in den ersten zehn Saisonspielen 23 Mal, ehe ein Kreuzbandriss ihn stoppte. „Er war das Ziel unseres schnellen Umschaltspiels, welches wir dann etwas umstellen mussten“, erklärt der Coach. Schmitt wechselt nun in die Erste – „sportlich, aber vor allem auch menschlich wird er uns sehr fehlen“.

Jung, hungrig – und ein Stabilisator zurück

Mehrere prägende Spieler haben aufgehört, der Altersschnitt sank deutlich. Dafür rücken viele eigene Jugendspieler hoch. „Unsere Jugend macht einen überragenden Job“, lobt Ochsendorf. Hoffnungsträger ist Rückkehrer Merlin Behrendt: „Defensiv ein Stabilisator und ein Riesentalent.“

Klares Ziel ohne Tabellenfixierung

Intern gehen die Meinungen auseinander, offiziell lautet das Ziel: „Eine positive Bilanz, also mehr Siege als Niederlagen.“ Der Tabellenplatz ist zweitrangig – wichtiger sei es, „das Potenzial zu entfalten und abzurufen“.

Kaderbewegung im Dutzendpack

Zahlreiche Routiniers wie Manuel Titz, Patrick Cüpper, Daniel Komma oder Gian Luca Zander beendeten ihre Karriere, weitere Spieler pausieren. Auf der anderen Seite stehen viele Nachwuchskräfte aus der eigenen Jugend, dazu Rückkehrer Marvin Fazlija und Neuzugang Timon Heidorn (TV Rodenkirchen). „Alles in allem haben wir erneut einen breiten Kader“, sagt Ochsendorf – und will damit auch in der neuen Saison überraschen.

