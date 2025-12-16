Mehr Schiris für Brandenburg: FLB bietet neue Lehrgänge an

Um mehr Schiedsrichter zu erhalten, bietet der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) in Zusammenarbeit mit den Fußballkreisen neue Ausbildungslehrgänge an. Dies teilt der FLB dazu mit:
Schiedsrichter*innen sind ein unverzichtbarer Teil unseres Fußballs – und ihr Einstieg wird ab sofort noch stärker belohnt. Mit jedem neu ausgebildeten Schiri kann unser Verein beim DFB-Punktespiel ganze 50 Punkte sammeln – die Maximalausbeute in diesem Bereich.
Darum unterstützen wir aktiv alle Interessierten beim Start in die Schiedsrichterlaufbahn: Wir zeigen den Weg zur Anmeldung, begleiten durch den Lehrgang und helfen beim Einstieg in den aktiven Spielbetrieb.
Neue Schiris erhalten freien Eintritt zu ALLEN Bundesliga-Spielen.
Maßnahmen können zudem rückwirkend seit dem 01.07.2025 eingereicht werden.
Schiedsrichter-Ausbildungen Winter 2026 – Lehrgänge in fünf Fußballkreisen
Der Fußball-Landesverband Brandenburg bietet im Winter 2026 gleich fünf Ausbildungslehrgänge an. Sie decken alle großen Regionen des Landes ab – von der Prignitz bis Südbrandenburg. Hier ein Überblick nach Fußballkreisen:
1. Fußballkreis Prignitz/Ruppin
Lehrgang 26-Z-00090
01.01.–18.01.2026, Onlinephase bis 28.02.
Präsenztage u. a. in Dabergotz und Meyenburg
Anmeldung bis 18.12.2025
2. Fußballkreis Südbrandenburg
Lehrgang 26-Z-01446
02.01.–31.03.2026, inkl. Onlinephase
Kick-Off 08.01., Präsenztage 13.–15.02., Prüfung am 01.03.
Anmeldung bis 12.12.2025
3. Fußballkreis Oberhavel/Barnim
Lehrgang 26-Z-01118
11.01.–28.02.2026, Onlinephase bis 30.06.
Präsenztage in Bernau & Eberswalde
Anmeldung bis 28.12.2025
4. Fußballkreis Ostbrandenburg
Lehrgang 26-Z-01293
11.01.–28.02.2026, Onlinephase bis 30.06.
Präsenztage 24.01.–01.02.
Anmeldung bis 28.12.2025
5. Fußballkreis Havelland
Lehrgang 26-Z-01846
18.01.–22.02.2026, Onlinephase bis 31.03.
Präsenz u. a. beim BSC Süd 05
Anmeldung bis 17.01.2026