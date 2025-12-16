Mehr Schiris für Brandenburg: FLB bietet neue Lehrgänge an

Um mehr Schiedsrichter zu erhalten, bietet der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) in Zusammenarbeit mit den Fußballkreisen neue Ausbildungslehrgänge an. Dies teilt der FLB dazu mit:

Schiedsrichter*innen sind ein unverzichtbarer Teil unseres Fußballs – und ihr Einstieg wird ab sofort noch stärker belohnt. Mit jedem neu ausgebildeten Schiri kann unser Verein beim DFB-Punktespiel ganze 50 Punkte sammeln – die Maximalausbeute in diesem Bereich.

Darum unterstützen wir aktiv alle Interessierten beim Start in die Schiedsrichterlaufbahn: Wir zeigen den Weg zur Anmeldung, begleiten durch den Lehrgang und helfen beim Einstieg in den aktiven Spielbetrieb.