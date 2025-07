Mehr Routine für Nußloch

2024/25 mangelte es Konstanz. Dieses Problem soll mit Hilfe der gestandenen Neuen aus der Welt geschafft werden. Das große Plus ist eine erfahrene Zentrale über Keeper Alobid, die beiden Trainer im Abwehr- und Mittefeldzentrum sowie dem offensiv ausgerichteten Gökhan Kaya.

Die immer noch jungen Spielertrainer moderieren den Umbruch in Nußloch und verfolgen das Ziel den Klub in der Landesliga zu etablieren. Neu an ihrer Seite ist Torhüter Ahmad Alhamoud Alobid als spielender Co-Trainer. Der 35-Jährige löst Marcel Mergel, der fortan die Zweite des FV in der Kreisklasse B coacht. Nach seinem letzten aktiven Jahr ist Tobias Keusch komplett in die Rolle des Sportlichen Leiters, die er zusammen mit dem erfahrenen Steffen Petri ausfüllt, hineingewachsen.