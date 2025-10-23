Mehr Rote Karten für Trainer?

Mainz. Kaum ein Amateurspieltag, an dem im Südwestdeutschen Fußballverband kein Trainer oder Funktionär mit einer Roten Karte belegt wird. Am zurückliegenden Wochenende erwischte es (wenigstens) Sascha Löcher vom Bezirksliga-Spitzenteam SV Horchheim und Christian Henn, den Cotrainer vom Oberligisten SC Idar-Oberstein. Davor Steven Jones vom Topklub SV Gimbsheim sowie den damaligen Interimstrainer vom Landesliga Ost -Kellerkind TSG Pfeddersheim, Manuel Wöllner.

Referees, die bei diesem Thema dünnhäutig sind, haben die Rückendeckung der Staffel-Spielleitungen und vom Führungszirkel des SWFV. Klaus Karl, Spielleiter der Verbandsliga und des Verbandspokals, sagt beispielsweise, dass er seit geraumer Zeit eine zunehmende Emotionalisierung auf den Trainerbänken beobachtet. „Da wird sich heute schon darüber aufgeregt, wenn es um einen Einwurf an der Mittellinie geht, der vermeintlich falsch gepfiffen wurde. Wegen jeder Entscheidung wird ein Fass aufgemacht“, skizziert der Funktionär seine Eindrücke von Sportplätzen. Dass hier der eine oder andere Schiedsrichter Druck aus dem Kessel nimmt, könne er durchaus nachvollziehen.

Zumeist sind es Unsportlichkeiten, die von den Schiedsrichtern geahndet werden. Mal ein falscher Satz oder eine ungeschickte Geste aus der Coachingzone in Richtung von Unparteiischen, gegnerischem Trainer und/oder den Spielern reichen aus, damit es für die Coaches vom Logenplatz am Spielfeldrand hinter die Barriere geht. Und das nicht nur für die laufende Partie. Solche persönlichen Strafen, wie es in der Strafordnung heißt, haben regelmäßig ein Spiel Sperre zur Folge.

SWFV sieht sich zum Handeln gezwungen

Disziplinlosigkeiten in der Coachingzone sind im übrigen ein Phänomen, das schon in der zurückliegenden Saison beobachtet wurde und merklich sanktioniert wurde. Inzwischen habe es, so SWFV-Vizepräsident Lothar Renz, solche Formen angenommen, dass sich die Verbandsführung zum Handeln gezwungen sieht. Allerdings anders, als man es erwartet.

Es gibt nämlich keine Absicht, spielregulatorisch einzugreifen. Vielmehr müsse darauf reagiert werden, dass die Verbandsmanager bisweilen in den Fußball-Kreisen überlastet werden. Renz: „Sobald ein Trainer für ein oder mehrere Spiele gesperrt ist, stehen ebendiese Spiele unter Verbandsaufsicht, um zu kontrollieren, dass die Sperre auch eingehalten wird. Da hören wir inzwischen aus den Kreisen, dass dies aufgrund der Häufung personell gar nicht zu stemmen ist“, erläutert der Spitzenfunktionär des SWFV.

Vor dem Hintergrund wird in den Spitzengremien des Verbands derzeit darüber diskutiert, dass das Kontrollieren der Rot-Sperren für Trainer nicht mehr zwingend über Verbandsaufsichten erfolgen soll. Die Befürworter dieses Vorschlags haben ein stichhaltiges Argument auf ihrer Seite: „Der beste Kontrolleur ist der Gegner. Der weiß genau, wenn der gegnerische Coach gesperrt ist und wird genau darauf achten“.

Thorsten Braun: Häufung saisonal bedingt

Mit den Schiedsrichtern steht Renz in regelmäßigem Austausch hinsichtlich dessen, was auf den Plätzen passiert. Thema ist da auch das Verhalten in den Coachingzonen, auf den Bänken. Der Vermutung, dass der Verbandsschiedsrichter-Ausschuss seinem Personal eine Direktive auf den Weg gegeben hat, wonach er stärker auf Fehlverhalten in diesem Bereich achten soll, entkräften Renz und Obmann Thorsten Braun (Maikammer) unisono: „Nein, da gibt es keine Anweisung“. Erfahrungsgemäß sei es jedoch so, dass sich persönliche Strafen gegen Trainer und Offizielle in den Herbstmonaten häuften: „Das sind die heißen Monate. Da ruckeln sich langsam die Tabellen zurecht. Da zeichnet sich allmählich ab, wer sich eher nach oben und wer sich eher nach unten orientiert.“ Da geht die Stresskurve bei allen Beteiligten nach oben.

Andererseits gibt es Hinweise seitens Vereinsvertretern, dass es manche Schiedsrichter mit dem Disziplinieren der Bänke übertreiben würden. Späte Rote Karten, mitunter in der Nachspielzeit, werfen die Frage nach dem „Fingerspitzengefühl“ auf, an dem es dem einen oder anderen Unparteiischen vielleicht (noch) mangele. Diese Kritik, sagt Lothar Renz, habe er bei einem seiner Austausche mit den Schiedsrichtern auch an die Referees weitergegeben.