Mehr Niederlage als Unentschieden

Am vergangenen Sonntag reisten wir zum Auswärtsspiel gegen den SV Nersingen, der vor dieser Partie mit sieben Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz stand. Nach zwei Unentschieden in Folge war die Mannschaft hoch motiviert, wieder einen Sieg einzufahren. Louis Heinrich ersetzte dabei den im Mittelfeld fehlenden Andi Schmid.

Unsere Mannschaft startete gut in die Partie und erarbeitete sich von Beginn an mehrere gute Chancen, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Erst in der 20. Minute gelang uns die Führung nach einem Standard: Nach einem Eckball von Louis Heinrich verlängerte Staude den Ball per Kopf, der schließlich vom Nersinger Abwehrspieler unglücklich ins eigene Tor prallte. Trotz weiterer Gelegenheiten schafften wir es nicht, den Vorsprung auszubauen, und so ging es mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.