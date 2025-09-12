Mehr Niederlage als Unentschieden

Am vergangenen Sonntag reisten wir zum Auswärtsspiel gegen den SV Nersingen, der vor dieser Partie mit sieben Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz stand. Nach zwei Unentschieden in Folge war die Mannschaft hoch motiviert, wieder einen Sieg einzufahren. Louis Heinrich ersetzte dabei den im Mittelfeld fehlenden Andi Schmid.
Unsere Mannschaft startete gut in die Partie und erarbeitete sich von Beginn an mehrere gute Chancen, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Erst in der 20. Minute gelang uns die Führung nach einem Standard: Nach einem Eckball von Louis Heinrich verlängerte Staude den Ball per Kopf, der schließlich vom Nersinger Abwehrspieler unglücklich ins eigene Tor prallte. Trotz weiterer Gelegenheiten schafften wir es nicht, den Vorsprung auszubauen, und so ging es mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.
In der Pause wechselte unser Trainer David Döring für Benjamin Kräuter ein. In der zweiten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten, bevor Phillip das 2:0 erzielen konnte. Er verwandelte eine abgelegte Hereingabe von Louis Heinrich in den Winkel. Die Mannschaft wähnte sich nun in Sicherheit, doch Nersingen hatte mit einem schnellen Anschlusstreffer die passende Antwort parat. Den Zwei-Tore-Vorsprung stellte Louis Heinrich kurz darauf per Foulelfmeter wieder her, nachdem Peter im Strafraum gefoult worden war. Doch auch die Nersinger bekamen einen Elfmeter zugesprochen, den sie sicher zum 2:3-Anschlusstreffer verwandelten. In der Schlussphase drängte unser Team mit offenem Spiel auf weitere Tore. Die großen Abstände im Mittelfeld zehrten jedoch an den Kräften und ließen Nersingen wieder besser ins Spiel kommen. So kam es, wie es kommen musste, mit dem letzten Eckball fiel der Ausgleich, erneut durch ein unglückliches Eigentor, diesmal auf unserer Seite.
Am Ende fühlte sich das 3:3-Unentschieden aufgrund des späten Ausgleichs eher wie eine
Niederlage an.