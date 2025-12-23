Mehr Minuten, neue Farben

Der Mittelfeldspieler war zu Beginn der laufenden Saison nach einem größeren Umbruch aus der eigenen U19 zur zweiten Mannschaft aufgerückt und fand sich schnell im Team zurecht. In der Hinrunde kam Decker jedoch nur auf begrenzte Einsatzzeiten.

Die U23 des Vereins muss zur Winterpause einen personellen Einschnitt hinnehmen. Colin Decker wird den Klub in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Verein bedankt sich bei Colin Decker für seinen Einsatz und wünscht ihm für die sportliche Zukunft alles Gute.

Aus diesem Grund entschied sich der 19-Jährige zu einem Vereinswechsel und schließt sich zur Rückrunde Holthausen Biene an. Der Schritt gilt als nachvollziehbar, um mehr Spielpraxis zu sammeln.

_______________________________

Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt?

Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.

Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.

➡️ HIER ENTLANG ⬅️

_________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________