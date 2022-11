– Foto: Timo Babic

Mehr Mentalität und eine Reaktion gefordert Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga wollen Eschenburg und Bicken wieder in die Spur finden. Nach dem Diebstahl in Leusel berichtet Nils Pfeiffer, dass auch die SGE-Frauen beklaut wurden +++

DILLENBURG - Sportliche Rückschläge hatten die heimischen Fußball-Gruppenligisten SG Eschenburg und TSV Bicken zuletzt zu verkraften. Am Samstag will die SGE in Schröck wieder in die Spur kommen, der TSV empfängt Sonntag den MTV Gießen und will die Negativserie beenden.