Mehr Mädchenfußball für Spandau

„Das mit einer Mädchenmannschaft für den SSV wird nichts… es werden zwei.“

Mit dieser Botschaft erfreute SSV-PR-Manager und bisheriger Co-Trainer der E2-Junioren, Thorsten Brenscheidt, den Geschäftsführer Ümit Gündüz.

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Brenscheidt in einem Fupa-Artikel verkündete, dass der SSV eine Mädchenmannschaft bräuchte.

Nun lässt er seinen Worten Taten folgen und kann – durch den Erwerb der Übungsleiter-C-Lizenz – direkt eine Mädchenmannschaft als Trainer übernehmen.

Zum ersten Probetraining kamen sieben Mädchen an die Neuendorfer Straße, beim zweiten Training waren es bereits 21 – und das, obwohl der SSV nicht einmal für das neue Mädchenteam warb.

So schön das auch ist: Um allen Mädchen gerecht zu werden, benötigt der Spandauer SV noch zwei Trainerinnen oder Trainer.

Wer mindestens 16 Jahre alt ist und beim größten Traditionsverein in Spandau den Mädchenfußball mit aufbauen möchte, kann sich beim SSV melden. Der Verein übernimmt auch für Neueinsteigende alle Aus- und Fortbildungen, bietet eine umfangreiche persönliche Ausstattung sowie eine faire Aufwandsentschädigung.

Damit wäre der Grundstein gelegt, um – nach dem SC Staaken, den Sportfreunden Kladow, den Spandauer Kickers und dem SC Siemensstadt – ein weiteres reines Mädchenteam (oder sogar zwei) in Spandau zu etablieren.