Mehr Konstanz, neues Trainerduo und ein klarer Blick nach vorn Teamcheck Nordhessen: SG Obermeiser/Westuffeln von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Die SG Obermeiser/Westuffeln geht mit gemischten Gefühlen aus der vergangenen Saison. Nach einem vielversprechenden Start verlor die Mannschaft im weiteren Verlauf an Stabilität – und damit auch den Anschluss an die anvisierten Top fünf. Spieler Jan Torben Helmke spricht offen von einer unzufriedenstellenden Spielzeit: Zu viele unnötige Niederlagen und fehlende Konstanz hätten am Ende eine bessere Platzierung verhindert.

Die Vorbereitung auf die neue Saison begann am 21. Juni. Dabei setzt die SGOW nicht nur auf klassische Einheiten, sondern auch auf Abwechslung. Das größte Highlight wird ein Trainingslager in Korbach, bei dem die Mannschaft ein Wochenende lang sportlich und menschlich enger zusammenwachsen soll. Dazu kommen ein Sommer-Biathlon und die eine oder andere Zumba-Einheit – auch, wie Helmke augenzwinkernd sagt, um „neue Muskelgruppen im Körper zu entdecken“. Sportlich geht es vor allem darum, die guten Ansätze der vergangenen Saison regelmäßiger auf den Platz zu bringen. Denn starke Spiele hatte die SG Obermeiser/Westuffeln durchaus im Repertoire. Das Problem lag weniger in der grundsätzlichen Qualität als vielmehr darin, diese Leistungen dauerhaft abzurufen.

Neues Trainerduo übernimmt Die größte Veränderung gibt es auf der Trainerbank. Nach drei Jahren an der Seitenlinie hat Xhabir Havolli sein Amt niedergelegt. Künftig führen Christian Schäfer und Fabian Klinter die Mannschaft. Schäfer kennt die SG bereits bestens, schließlich war er schon vor Havolli als Trainer tätig. Klinter war im Winter als Spieler zur SGOW zurückgekehrt, nachdem er zuvor die TSG Hofgeismar trainiert hatte, und übernimmt nun gemeinsam mit Schäfer Verantwortung. Auch im Kader gibt es Bewegung, allerdings vor allem durch Rückkehrer. Mehrere Spieler im besten Fußballeralter wurden reaktiviert und können sich aus beruflichen Gründen wieder stärker einbringen. Das soll der Mannschaft zusätzliche Breite und Qualität geben. Einen Abgang muss die SGOW dennoch verkraften: Marvin Schmidt wechselt zur SG Hombressen/Udenhausen.